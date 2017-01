Mann tot aufgefunden - Polizei geht nicht von Straftat aus

erschienen am 22.01.2017



Döbeln OT Kleinmockritz. Eine Frau hat am Samstagmittag auf einem Feld an der Straße Kleinmockritz in Döbeln einen leblosen Mann gefunden. Laut Polizei konnte der alarmierte Notarzt nur noch den Tod des 78-Jährigen feststellen.

Anzeichen für eine Straftat liegen gegenwärtig nicht vor. (fp)