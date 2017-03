Marode Waldheimer Straße: Mittweidaer machen Druck

Bauzäune riegeln einen Abschnitt der Strecke nach Ringethal halbseitig ab. Dadurch staut sich immer wieder der Verkehr. Mit einer Unterschriftenaktion wird das zuständige Landratsamt jetzt aufgefordert, die Straße nach 15 Jahren ordentlich zu sanieren.

Von Franziska Pester

erschienen am 16.03.2017



Mittweida. Die Vollsperrung ist aufgehoben, aber der Ärger bei Autofahrern und Anwohnern bleibt: Nachdem Bauarbeiter die Mauer an der Waldheimer Straße in Mittweida mit Stahlstreben gesichert und so das Absacken der Straße verhindert haben, ist die Strecke seit einigen Tagen wieder befahrbar. Doch die Bauzäune, mit denen die Hälfte der Fahrbahn seit 2013 abgesperrt ist, stehen wieder. Denn die Mauer ist nach wie vor einsturzgefährdet.

Da nur auf einer Straßenseite gefahren werden kann, kommt es immer wieder zu Staus. Viele Mittweidaer haben davon die Nase voll. Mit einer Petition an das Landratsamt, das für die Kreisstraße verantwortlich ist, fordern sie, dass die Sanierung der Straße oberste Priorität bekommt. "Mehr als 300 Unterschriften sind schon zusammengekommen. Die werden an das Landratsamt geschickt", sagt Jan-Christof Bohn, der in Ringethal wohnt und Initiator der Aktion ist. In seiner Arztpraxis am Markt hat er die Unterschriftenlisten ausgelegt.

Die Unterzeichner erklären, dass es auf der Straße seit 2002 Probleme gibt. Damals war ein Stück Straße weggebrochen. Die Strecke musste halbseitig gesperrt werden, eine Ampel regelte acht Jahre lang den Verkehr. 2010 wurde der Abschnitt saniert. Ein Jahr lang rollte der Verkehr reibungslos. Dann wurde festgestellt, dass die Stützwand am Berg wegzurutschen droht, und die Verkehrsbehörde ordnete die bis heute andauernde halbseitige Sperrung an. Die Petitionsunterzeichner werfen den Behörden vor, dass immer nur provisorische Reparaturen erfolgt seien. Dadurch sei Steuergeld verschwendet worden. Sie fordern, dass neue Straßenbauprojekte im Landkreis hintenan gestellt werden und die Waldheimer Straße so schnell wie möglich saniert wird.

Im Landratsamt ist man sich über die Situation in Mittweida im Klaren. "Fakt ist, die Straße muss gebaut werden. Wir hoffen, in diesem Jahr zu beginnen", so Kreissprecher André Kaiser. Sicher ist das aber nicht, denn die Landesdirektion wolle zuvor ein sogenanntes Planfeststellungsverfahren durchführen, unter anderem um zu ermitteln, wie sich der Ausbau auf Pflanzen und Tiere nach der Strecke auswirken würde. "Ich kann verstehen, dass die Bevölkerung ungeduldig auf den Ausbau der Straße wartet", sagte Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU). Die Stadt sei mit dem Landratsamt dazu im Gespräch. "Alle wissen, dass es Handlungsbedarf gibt", so der OB.