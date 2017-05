Mehr Absolventen an der Hochschule Mittweida

erschienen am 11.05.2017



Mittweida. An der Mittweidaer Hochschule haben im vergangenen Wintersemester mehr Studierende ihr Abschlusszeugnis erhalten als im Wintersemester des Vorjahres. Das geht aus Zahlen hervor, die Hochschulsprecher Helmut Hammer bekannt gab. Demnach beendeten dieses Frühjahr insgesamt 1071 Männer und Frauen ihr Studium in Mittweida. Im Wintersemester 2015/2016 waren es nur 1005. "Die älteste Absolventin dieses Wintersemesters ist 54 Jahre alt und hat berufsbegleitend Soziale Arbeit studiert", so Helmut Hammer. Dem Sprecher zufolge hat fast die Hälfte aller Absolventen, 507 Studierende, dieses Jahr ein Studium an der Fakultät Medien beendet. Nächsten Mittwoch werden die Studierenden bei der Exmatrikulationsfeier in der Mittweidaer Stadtkirche feierlich verabschiedet. Derzeit studieren an der Hochschule laut Hammer noch 6320 Männer und Frauen. (fpe)