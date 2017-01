Millioneninvestition: Vliesstoffhersteller Tenowo will wachsen

erschienen am 10.01.2017



Mittweida/Erlau. Der Vliesstoffhersteller Tenowo plant neue Produktionsflächen am Firmenstandort im mittelsächsischen Mittweida. Die Kapazitätsgrenze sei erreicht, begründete die Firma. Um sich zu vergrößern, hat das Unternehmen ein 14.000 Quadratmeter großes Grundstück auf dem angrenzenden Gebiet der Nachbargemeinde Erlau erworben. In den kommenden fünf Jahren soll das Millionenprojekt verwirklicht werden. Wenigstens 20 neue Arbeitsplätze werden entstehen. Schon zuvor will Tenowo zudem rund vier Millionen Euro investieren, um auf dem bisherigen Betriebsgelände einen Neubau für Technikum und Verwaltung zu errichten.

90 Prozent der Vliesstoffe liefert Tenowo an die Automobilzulieferindustrie, den Rest als technische Textilien vor allem für Teppichrücken. Am Mittweidaer Standort sind rund 125 Mitarbeiter beschäftigt. (fmu)