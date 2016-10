Minister übergibt Förderbescheid für Grundschule Marbach

erschienen am 17.10.2016



Striegistal. Thomas Schmidt, Sachsens Minister für Umwelt und Landwirtschaft (CDU), übergibt am kommenden Freitag ab 10 Uhr in der Grundschule Marbach an Rathauschef Bernd Wagner (parteilos) einen Förderbescheid aus dem Finanzpaket "Brücken in die Zukunft". Das teilte am Montag Ministeriumssprecher Jörg Förster mit. Das Geld sei für die Sanierung der Grundschule in dem Striegistaler Ortsteil vorgesehen. Für das Vorhaben fallen bisherigen Kalkulationen zufolge Gesamtkosten von rund 400.000 Euro an.

Gut 800 Millionen Euro stehen den Städten und Gemeinden für wichtige Investitionen aus dem Sonderprogramm zur Verfügung. (jwa)