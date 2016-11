Mitarbeiter wollen Transparenz und Wertschätzung ihrer Arbeit

Geld allein macht nicht glücklich. Zum Wohlfühl-Klima in einer Firma gehört heute weitaus mehr. Und die Ansprüche steigen. Wie Führungskräfte ihre Unternehmen attraktiver machen, dazu gab es Tipps beim Mittelsachsen-Forum in Mittweida.

Von Uwe Lemke

erschienen am 09.11.2016



Mittweida. Die Botschaft von Frank Schomburg am Montagabend im Medienzentrum der Hochschule Mittweida stieß unter den 140 Vertretern aus Wirtschaft, Wissenschaft und Verwaltung auf Zustimmung. "Unternehmer sollen nicht alles vorgeben. Sie müssen loslassen können und ihren Mitarbeitern einen Rahmen geben zum Experimentieren", sagte der Mitbegründer der Bremer Analytik-Firma Nextpractice. Bei seinen Bewertungen zum Wandel der Führungskultur stützt er sich auf umfangreiche Befragungen in deutschen Unternehmen. Nicht nur viele Arbeitnehmer, sondern sogar 77 Prozent der befragten Führungskräfte würden danach Veränderungen anmahnen.

Denn die Herausforderungen, unterschiedliche Generationen im Unternehmen zu lenken und gleichzeitig das Unternehmen selbst modern und attraktiv für Fachkräfte zu machen, steigen stetig. "Wir bekommen eine Machtverlagerung von dem, der was anbietet, zu dem, der etwas nachfragt", sagte der Experte. Zudem nehme die Wechselbereitschaft der Mitarbeiter zu. Und das in einer Zeit, in der die Planbarkeit abnehme und Unternehmen sich ständig fragen müssten: Womit verdienen wir morgen noch unser Geld? Sein Tipp: "Mitarbeiter nicht unter Druck setzen und Konkurrenz erzeugen, sondern Selbstorganisation zulassen und weniger steuern."

Lothar Beier, 1. Beigeordneter in der Landkreisverwaltung, die mit dem Institut für Mittelstandskooperation der Hochschule (Mikomi) den Abend organisiert hatte, erklärte: "Die Zeiten, in denen patriarchalisch geführt wurde, sind vorbei." Es gelte, soziale Aspekte stärker zu beachten und flexible Modelle anzubieten, damit berufliche und private Interessen besser vereinbar seien.