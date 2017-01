Mittweida: 640 Kunden ohne Strom

erschienen am 04.01.2017



Mittweida. In Mittweida ist es am Abend gegen 18 Uhr vorwiegend im Stadtzentrum zu einem Stromausfall gekommen. Das bestätigte Envia-Sprecher Stefan Buschner auf Anfrage der "Freien Presse". Betroffen waren 640 Kunden. Ein Großteil konnte bis 19.20 Uhr wieder mit Strom versorgt werden. "Grund für den Ausfall ist ein Defekt an der Trafostation an der Schillerstraße", sagte Stefan Buschner. Deshalb sind dort derzeit noch 80 Kunden ohne Strom. Mitarbeiter des Energieversorgers sind vor Ort, um nach der Ursache des Defektes zu suchen und zu klären, ob und wie er behoben werden kann. Ob es am Wetter lag, dass die Trafostation ausgefallen ist, konnte er nicht bestätigen. (ps)