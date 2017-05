Mittweida: Anpfiff für Jubiläums-Spiel

erschienen am 06.05.2017



Mittweida. Im Stadion am Schwanenteich in Mittweida treffen am Samstagvormittag die B-Jugendmannschaften des SV Germania, des Chemnitzer FC, des FC Erzgebirge Aue und des SV Berlin beim Udo-Steinberg-Turnier aufeinander. Den Auftakt bestritten die jungen Kicker des FC Erzgebirge Aue auf die Gastgeber. Gespielt werden je Partie zweimal 20 Minuten. Moderiert werden die Fußballspiele von MDR-Moderator Gert Zimmermann. Zum Auftaktspiel 11 Uhr blieb es auf den Zuschauerreihen überwiegend leer, nur gut ein Drittel der reichlich 200 Tribünenplätze war besetzt.

Ab 13 Uhr spielt die Traditionsmannschaft von Dynamo Dresden gegen eine Auswahl von Hochschulmitarbeitern und Prominenten, unter anderem wird der Chemnitzer Schwimmer Stev Theloke auf dem Platz stehen. Für Dynamo wird DDR-Fußballlegende Hans-Jürgen "Dixie" Dörner auflaufen. (fpe)