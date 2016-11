Mittweida/Freiberg: Jens Irmer nicht mehr Kreiskrankenhauschef

erschienen am 30.11.2016



Mittweida/Freiberg. Mit der beschlossenen Teilprivatisierung des finanziell gebeutelten Kreiskrankenhauses LMK steht die Frage nach der Zukunft des Geschäftsführers Jens Irmer seit Wochen im Raum. Am heutigen Mittwoch gab die Kreisverwaltung den Wechsel an der Spitze bekannt.

Der bisherige Geschäftsführer der Landkreis Mittweida Krankenhausgesellschaft (LMK) verlässt danach zum 1. Dezember das Unternehmen. Angesichts der anstehenden Eingliederung der LMK in die von der Sana-Kliniken AG geführte Vereinigte Gesundheitseinrichtungen Mittelsachsen GmbH (VGE) und damit im Zusammenhang stehender neuer Verantwortlichkeiten bat er um die Auflösung seines Vertrages, gab das Landratsamt in einer Pressemitteilung am Mittwochmittag bekannt. Landrat Matthias Damm (CDU) bedankte sich darin bei Irmer für die Leistungen in den vergangenen Jahren: "Ich habe Respekt vor seiner Entscheidung. Er hat die LMK in einer sehr kritischen Situation übernommen, musste Standorte zusammenlegen, Sozialpläne erarbeiten und verhandeln und stand bei jedem Schritt unter einem enormen öffentlichen Druck. Die vergangenen vier Jahre waren sehr schwierig für die LMK. Dass wir uns jetzt auf diesem positiven Weg mit der VGE befinden, ist auch ein großer Verdienst von Jens Irmer." In der Gesellschaft habe er ein Controlling aufgebaut, Abläufe verbessert und engagiert sowie zielstrebig an der Sicherung der Gesellschaft gearbeitet, heißt es aus der Kreisverwaltung.