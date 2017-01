Mittweida: Oberbürgermeister stellt große Bauprojekte für 2017 vor

erschienen am 06.01.2017



Mittweida. In Mittweida sollen dieses Jahr mehrere große Bauprojekte starten. Das gab Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) heute Abend beim Neujahrsempfang vor knapp 600 geladenen Gästen aus Politik, Wirtschaft, Vereins- und Kulturleben bekannt. Eines der Projekte ist der Umbau des Bahnhofsvorplatzes, der bereits 2016 begann. Dort werden eine Buswendestelle, Taxistände und ein Parkplatz angelegt.

Auch der Umbau des Rathauses wird dem OB zufolge dieses Jahr fortgesetzt. Es wird ein zweiter Rettungsweg angelegt und parallel dazu der Ratsaal umgestaltet. Auch in den Fluren wird gebaut. Leitungen, die dort verlaufen, werden verlegt, um den Brandschutz zu verbessern. "Ich will nicht verheimlichen, dass ich diese Maßnahmen gern vermieden hätte . Es gibt aber leider brandschutztechnische Sachzwänge, wodurch eine Schließung beziehungsweise Nutzungsuntersagung beginnend mit dem Ratssaal die Folge gewesen wäre", so der OB.

Ein Ziel der Stadt sei es darüber hinaus, die Sicherung des historischen Gebäudes mit der Nummer 16 an der Kirchstraße in diesem Jahr abzuschließen. "Danach sind wir gefordert, eine sinnvolle Nutzung zu suchen und die Sanierung voran zu treiben", sagte Schreiber. Das Haus gilt als eines der ältesten der Stadt. Im Inneren verfügt es über historisch wertvolle Stuckelemente und eine Bohlenstube. (fpe)