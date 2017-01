Mittweida: Snack-Automat mit Böller gesprengt

erschienen am 02.01.2017



Mittweida. Weil sie es vermutlich auf die Geldkassette abgesehen hatten, haben Vandalen in der Silvesternacht einen Snack-Automaten am Mittweidaer Bahnhof aufgesprengt. Darüber informierte die Bundespolizei am Montag auf Nachfrage der "Freien Presse". Die Tatzeit liegt laut Sprecherin Anett Bochmann zwischen dem 31. Dezember um 23 Uhr und dem 1. Januar um 0.30 Uhr. "Der Automat wurde mit Pyrotechnik aufgesprengt", so Bochmann. Die leere Kassette sei nahe des Bahnhofsgebäudes gefunden worden. Die Höhe des durch den Vandalismus verursachten Sachschadens sei derzeit noch nicht bekannt.

In der letzten Dezemberwoche wurden bereits im Lichtenauer Ortsteil Garnsdorf sowie im Burgstädter Ortsteil Mohsdorf und in Chursdorf, einem Ortsteil von Lunzenau, Zigarettenautomaten mit Pyrotechnik aufgesprengt. Am ersten Weihnachtsfeiertag gab es ähnliche Sprengungen in Lunzenau und Mühlau. Die Täter entkamen laut Polizei jedes Mal unerkannt. (fpe)