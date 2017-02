Mittweida: Steine fallen aus maroder Stützmauer

erschienen am 06.02.2017



Mittweida. Nun muss die Kreisverwaltung Mittelsachsen doch schneller handeln als erwartet: In der Nacht zu Montag sind mehrere große Mauersteine aus der seit Jahren maroden Stützmauer an der Waldheimer Straße in Mittweida herausgebrochen. Damit muss die Kreisstraße, die zum Ortsteil Ringethal führt, jetzt voll gesperrt werden. Denn so droht mit der Stützwand auch die Einfallstraße nach Mittweida wegzubrechen. Das haben heute Vormittag Vertreter der Kreisverwaltung bei einem Vor-Ort-Termin festgestellt.

Nach Angaben der Mittweidaer Stadtverwaltung bestehen Umfahrungsmöglichkeiten über Rossau OT Weinsdorf nach Ringethal oder über das Wohngebiet Lauenhainer Straße/Lutherstraße und Rößgener Straße. "Die Begehbarkeit für Fußgänger ist noch zu klären", so Francis Pohl von der Stadtverwaltung. Eine Umleitung sei in der Kürze der Zeit noch nicht ausgeschildert.

Nach früheren Plänen sollte in den bevorstehenden Winterferien die Straße voll gesperrt werden, um eine Notsicherung an der Stützwand vorzunehmen. Der Termin war gewählt worden, um insbesondere den Busverkehr für den Schülertransport nicht einschränken zu müssen. Diese Arbeiten müssen aber nun noch in dieser Woche beginnen. Die Straße ist in Höhe der Stützwand bereits seit etwa vier Jahren halbseitig gesperrt und eines der größten Sorgenkinder unter den Straßen in der Stadt Mittweida.

Bereits unterhalb der aktuellen Problemstelle war im Jahr 2010 die Straße ausgebaut und eine Stützmauer gebaut worden, weil sie auch teilweise weggebrochen war. Die Sanierung der nun zum Teil eingebrochenen Stützmauer sollte nach jüngsten Informationen aber erst im Jahr 2018 beginnen. (jl)