Mittweida: Trauerbeflaggung am Rathaus

erschienen am 20.12.2016



Mittweida. Eine schwarz-rot-goldene Flagge mit schwarzem Trauerflor - wegen des Anschlags auf dem Berliner Weihnachtsmarkt ist am Mittweidaer Rathaus heute Trauerbeflaggung aufgezogen worden. Vor den Fenstern der zweiten Etage wurde die Flagge der Bundesrepublik aufgehängt. "Anfangs gab es Überlegungen, den Adventskalender an den Rathausfenstern für einen Tag abzunehmen. Das wurde aber verworfen", erklärte Mittweidas Stadtsprecherin Francis Pohl. Das Kalendertürchen am Mittwoch werden wie gewohnt geöffnet. (fpe)