Mittweida bis Altenburg: Region soll Touristenmagnet werden

Zwischen Erzgebirge und Leipziger Neuseenland entsteht ein neues Reisegebiet. Vor allem mit Industriekultur, Burgen und Schlössern wollen die beteiligten Orte bei Besuchern punkten.

Von Franziska Pester

erschienen am 12.01.2017



Mittweida. Das Leipziger Neuseenland ist weit. Auch zum Erzgebirge fehlt der Bezug. Eingeschlossen zwischen zwei Touristen-Regionen, ist das Gebiet zwischen Mittweida und Altenburg in Thüringen beim Fremdenverkehr derzeit ein weißer Fleck. Um mehr Reisende aus Deutschland und dem Ausland anzulocken, will Mittweida mit Chemnitz, dem Landkreis Zwickau und der Stadt Altenburg zusammenarbeiten. Gemeinsam sollen Sehenswürdigkeiten, Ausflugsziele und Freizeitangebote stärker beworben werden.

"Wir fühlen uns in einer Lücke, eine Anbindung an vorhandene Regionen haben wir bislang nicht gefunden", sagt Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU). Mittweida wirbt momentan größtenteils allein um Touristen. Die Stadträte der Hochschulstadt haben deshalb beschlossen, mit der Chemnitzer Wirtschaftsförderungs- und Entwicklungsgesellschaft (CWE) und der Tourismusregion Zwickau (TRZ) eine sogenannte touristische Destination zu gründen. Das sind Zusammenschlüsse von Regionen, um gemeinsam um Touristen zu buhlen, beispielsweise durch Flyer, Werbeanzeigen und Messeauftritte.

In Sachsen gibt es laut dem Landestourismusverband bislang acht solcher Gebiete: das Erzgebirge, das Vogtland, die Region Leipzig, die Sächsische Schweiz, die Städte Dresden und Chemnitz, das Sächsische Elbland und die Oberlausitz. 2011 hat der Freistaat eine Tourismusstrategie bis 2020 beschlossen. Darin heißt es, dass durch den Aufbau von Destinationen die Reisegebiete wirtschaftlich gestärkt und die Infrastruktur ausgebaut werden sollen. Nachholbedarf wird bei der Barrierefreiheit, beim Camping, auf dem Ferienwohnungsmarkt, beim touristischen Wegenetz und bei hochwertigen Unterkünften attestiert. Verbesserungen will der Freistaat finanziell unterstützten.

"Wir sind bei der Gründung unserer neuen Destination erst am Anfang, haben jetzt die Eckpunkte festgelegt", sagt Ina Klemm, Geschäftsführerin der Tourismusregion Zwickau. In zwei Jahren soll das Projekt stehen. Dabei setzen die Beteiligten vor allem auf kulturell-historische Besonderheiten der Region: "Wir haben eine starke Industriekultur, aber auch viele Schlösser und Burgen", so Klemm. Wie das neue Gebiet bei der späteren Vermarktung bezeichnet werden soll, sei offen. "Diese Überlegungen müssen jetzt angestellt werden", so Klemm. Dass die Namensfindung schwierig wird, vermutet Dorothea Palm, Chefin des Heimat- und Verkehrsvereins Rochlitzer Muldental. "Denn die Region ist sehr differenziert", sagt sie.

In Chemnitz, bislang eigenständiges Touristenziel, will man die Verbindungen ins Umland durch Gründung der Destination ausbauen. "Wenn jede Stadt oder jeder Kreis allein agiert, sind keine glaubwürdigen Budgets zu organisieren, um Touristen für die Region zu interessieren und zum Urlaub einzuladen", sagt Caroline Langer von der CWE. Mit der Region Zwickau und dem westlichen Teil Mittelsachsens verbinde die Stadt vor allem die überall anzutreffende Industriekultur. Doch auch gegenüber dem Erzgebirge wolle man sich nicht verschließen, sondern mit dem gesamten Umland kooperieren.