Mittweida sagt Parksündern Kampf an

Das Ordnungsamt straft Autofahrer, die trotz Verbots auf dem Markt ihren Wagen abstellen, künftig streng ab. Händler, dieihre Läden am Markt haben, und auch die Volksbank reagieren zerknirscht.

Von Franziska Pester

erschienen am 18.02.2017



Mittweida. Mal schnell in die Apotheke, ein paar Besorgungen in der Drogerie machen oder Geld abheben - obwohl es verboten ist, nutzen viele Autofahrer, die in der Innenstadt etwas zu erledigen haben, die freie Fläche vor dem Mittweidaer Rathaus zum Parken. Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) ist jetzt der Geduldsfaden gerissen. Er hat angekündigt, dass das Ordnungsamt ab sofort rigoros gegen Parksünder vorgehen wird.

"Es ist eine Unsitte geworden, dass an der Marktoberseite geparkt wird. Es ist eine massive Gefährdung für die Fußgänger, wenn dort ständig Verkehr ist. Das Ordnungsamt wird daher verstärkt Knöllchen verteilen", sagte Schreiber.

Zwar ist der obere Bereich durch Poller versperrt, die öffnen sich jedoch, wenn ein Autofahrer sich ihnen mit seinem Wagen nähert automatisch. An der Marktseite, an der sich der Haupteingang zum Rathaus, die Volksbank Mittweida, ein Edeka-Aktiv-Markt und die Stadt- und Löwenapotheke befinden, gibt es laut Schreiber keine gekennzeichneten Parkflächen, daher herrsche Parkverbot. Nur der Lieferverkehr, der die Geschäfte anfahren muss, dürfe zum Ein- und Ausladen von großen Waren halten. "Nicht zur Ladetätigkeit gehört der Einkauf von Gegenständen, die man in der Kleidung oder in einer Tasche zu einem weiter entfernt parkenden Auto transportieren kann", heißt es aus der Verwaltung. Auch Abheben oder Einzahlen von Geld bei der Bank falle nicht unter die Anlieferregelung.

Das angekündigte strenge Vorgehen des Ordnungsamtes ist offenbar ein Kompromiss. Wie die "Freie Presse" erfuhr, haben sich die Stadträte des Technischen Ausschusses mehrfach unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit dem Verkehr auf dem Markt beschäftigt. Wie OB Schreiber bestätigte, sei auch überlegt worden, den Bereich komplett abzusperren, indem die Poller so eingestellt werden, dass sie sich nicht mehr öffnen. Diese Idee habe man aber wieder verworfen.

In den Läden und auch bei der Volksbank Mittweida ist man von der Ankündigung der Stadt nicht begeistert. "Wenn Kunden zu uns zum Geldabheben kommen, dauert das drei bis fünf Minuten. Wir haben nicht beobachtet, dass von unseren Kunden jemand länger sein Auto abstellt", sagte Rico Schlegel, Vertriebsmanager bei der Volksbank. Zwar habe die Bank hinter dem Gebäude ein Parkdeck, dort aber keinen Kundeneingang. "Zudem kommen Kunden im Rollstuhl oder mit Krücken, die können nicht weit laufen." Es gebe zwar in unmittelbarer Nähe Parkplätze, etwa an der unteren Marktseite, an der Rochlitzer Straße und der Weberstraße, doch dort sei so gut wie nie etwas frei.

Ähnliches haben auch die Mitarbeiter der Stadt- und Löwenapotheke beobachtet. "Wir wissen, dass die Kunden eigentlich nicht vor der Apotheke ihr Auto abstellen dürfen", sagte Mitarbeiterin Anja Grohmann. "Unsere Chefin hat sich deshalb lange bemüht, dass wir eine Parkfläche am Markt bekommen. Die Stadt hat aber nicht zugestimmt." Ähnlich wie bei der Volksbank habe die Apotheke viele Kunden, die nicht gut zu Fuß seien. "Denen fällt es auch schwer, kurze Strecken zu laufen."

Hans-Jürgen Sachse, Inhaber des Edeka-Aktiv-Marktes, schüttelt über die Ankündigung der Stadt den Kopf: "Der Kunde kommt, stellt sein Auto ab, kauft etwas und ist nach ein paar Minuten wieder weg", sagt er. In dem Haus, in dem er seinen Markt betreibt, hätte er auch Mieter. "Die wollen doch auch mal kurz halten und etwas ausladen."