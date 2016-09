Mittweidaer Freibad schlieÃŸt am Sonntag

Mittweidaer Freibad schließt am Sonntag

erschienen am 22.09.2016



Mittweida. Am Sonntag endet auch in Mittweida die Freibad-Saison. Das teilte die Stadtverwaltung mit. Auf Grund der ungünstigen Wetterprognosen für die nächste Woche und die derzeit nur noch geringen Besucherzahlen werde die Saison beendet. Die Freibäder in Hainichen und Sachsenburg haben bereits seit mehreren Tagen geschlossen.

Am heutigen Donnerstag ist das Wasser im Mittweidaer Freibad noch 17 Grad warm und das Bad hat bis 18 Uhr geöffnet. (fpe)