Mittweidas OB Schreiber plant Besuch in Viersen

erschienen am 22.08.2016



Mittweida. Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) hat angekündigt, noch dieses Jahr die Stadt Viersen in Nordrhein-Westfalen zu besuchen. Seit 1991 besteht zwischen beiden Kommunen eine Partnerschaft. "Bei meinem Besuch möchte ich mit der Bürgermeisterin von Viersen besprechen, wie wir die Partnerschaft künftig gestalten wollen", so Schreiber.

Zu den anderen Partnerstädten, Bornheim in Nordrhein-Westfalen, Gabrovo in Bulgarien sowie Ceska Lipa in Tschechien unterhält Mittweida enge Kontakte mit regelmäßigen gegenseitigen Besuchen. Gemeinsame Aktionen mit Viersen fanden dagegen in den vergangenen Jahren nicht statt. (fpe)