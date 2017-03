Modellflieger sehen ihr Hobby in Gefahr

Neues Gesetz sieht vor, dass außerhalb von Modellflugplätzen sämtliche Fluggeräte nicht mehr höher als 100 Meter fliegen dürfen

erschienen am 08.03.2017



Mittweida. Aufregung unter Mittelsachsens Drohnenpiloten und Modellfliegern: Das Bundeskabinett hat eine Drohnen-Verordnung verabschiedet. Die sieht Neuregelungen für den privaten Einsatz von Miniaturflugzeugen, Segelflugmodellen und Drohnen vor. Am Freitag muss der Bundestag zwar noch über die Regelung abstimmen, doch in den Modellflugsportvereinen der Region ist man besorgt, dass das Gesetz das Hobby einschränkt. "Freie Presse" erklärt die möglichen Folgen.

Was würde sich durch die Drohnen-Verordnung für Modellflieger und Drohnenpiloten ändern?

Die gravierendste Neuregelung ist, dass der Luftraum in mehr als 100 Metern Höhe für private Fluggeräte gesperrt werden soll. Ab dieser Höhe dürfen nur noch Drohnen fliegen, deren Besitzer dafür eine Erlaubnis von den Landesluftfahrtbehörden erhalten haben. Modellflugzeuge und Drohnen, die schwerer als 250 Gramm sind, sollen einer Kennzeichnungspflicht unterliegen. Auf einer Plakette müssen Name und Adresse des Eigentümers stehen. Wer ein Fluggerät steuert, das schwerer als zwei Kilogramm ist, soll Flugkenntnisse nachweisen müssen. Bei Modellen und Drohnen ab fünf Kilogramm muss für das Fliegen eine Erlaubnis der Landesluftfahrbehörde beantragt werden. Für Modellflieger, die ihre Geräte auf Modellflugplätzen benutzen, ändert sich hingegen nichts. Sie würden ihre Modelle auch nach Inkrafttreten der Verordnung höher als 100 Meter steigen lassen dürfen. Allerdings müssen auch sie ihre Fluggeräte mit Name und Adresse versehen.

Welche Befürchtungen haben Modellflugpiloten im Kreis?

Jan Porebinski vom Modellfliegersportclub Roßwein und seine Mitstreiter befürchten, dass sie in ihrem Hobby eingeschränkt werden. "Wir haben im Verein viele Segelflieger. Die sind schnell über 100 Meter hoch", sagt Porebinski. Die Modelle würden nicht nur auf Modellflugplätzen, sondern auch an Hängen gestartet und durch die Thermik aufsteigen. "Das wäre dann nicht mehr möglich", so der Modellflug-pilot. Auch das Starten von Modellflugzeugen außerhalb von Flugplätzen sei nicht mehr ohne Weiteres möglich, da die 100-Meter-Höhenmarke schnell überschritten werde. Zudem befürchten er und andere Vereinsmitglieder, dass die Höhenbeschränkung auf 100 Meter über kurz oder lang auf die Modellflugplätze ausgeweitet wird. "Das könnte die Absicht des Bundesverteidigungsministeriums sein, die sagen, dass Modellflieger eine Gefahr für den militärischen Flugverkehr sind", so der Roßweiner. Die Modellflieger kontern: "Es gab noch nie einen Fall, bei dem der Modellflug mit militärischen Interessen kollidiert ist", so Torsten Lehmann, Gebietsbeauftragter Nord beim Deutschen Modellflieger-Verband. Der Verband vertritt deutschlandweit rund 1300 lokale Modellflugsportvereine und hat 85.000 Mitglieder. In Sachsen gibt es 4000 bis 5000 Modellflieger.

Welche Auswirkungen könnte es kurzfristig geben?

Porebinski hat Angst um die Jugendarbeit der Vereine: "Wir haben dieses Jahr die Jugendmeisterschaft in Oederan. Dabei gibt es einen Programmpunkt, bei dem die Modelle so hoch wie möglich aufsteigen müssen. Das wäre nicht mehr möglich, wenn der Luftraum ab 100 Metern Höhe gesperrt wird."

Was müssen Besitzer von Drohnen in Mittelsachsen beachten?

Es gibt strenge Regelungen für Flugverbotszonen. Nicht überflogen werden dürfen Gebäude von Bundes- und Landesbehörden, Industrieanlagen, Wohngrundstücke, Menschenansammlungen, Naturschutzgebiete und Einsatzorte von Polizei und Rettungskräften. Die mittelsächsische SPD-Bundestagsabgeordnete Simone Raatz befürwortet das: "Drohnen können auch zum Ausspionieren eingesetzt werden. Die Privatsphäre der Bürger muss aber geschützt werden." Darüber hinaus dürfen die Fluggeräte nur in Sichtweite des Piloten geflogen werden.

Gelten diese Regelungen auch für Modellflugpiloten, die nicht in Vereinen sind?

Ja. Wer ein Modellflugzeug fliegen lassen möchte, muss die gleichen Regelungen beachten.

Was fordern die Modellflieger?

"Wir fordern, dass die Höhenbeschränkung auf 100 Meter abgeschafft wird", sagt Jan Porebinski. Dafür bekommt er Unterstützung von der SPD: "Der Vereinssport darf durch das Gesetz nicht kaputt gemacht werden", sagt Simone Raatz bei einem Treffen mit den Roßweiner Modellflugzeugpiloten. Ihr Parteikollege, der mittelsächsische Landtagsabgeordnete Henning Homann, ergänzte: "Ich sehe nicht ein, warum in Roßwein, Frankenberg oder Oederan der Luftraum für militärische Tiefflieger dauerhaft freigehalten werden muss." Gleichzeitig fordern die Modellflieger, dass streng kontrolliert wird, dass die Kennzeichnungspflicht eingehalten und eine Versicherungspflicht eingeführt wird. "Jeder, der sich so ein Gerät kauft, sollte wissen, dass seine private Haftpflichtversicherung nicht ausreicht", sagt Jan Porebinski. (fpe)