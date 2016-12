Möpse als Blickfang

In loser Folge lässt die "Freie Presse" die Zeit seit Januar Revue passieren und ruft Ereignisse der vergangenen Monate in Erinnerung. Heute: Plakat, Krankenhaus, Baustelle und Bürgerprotest sorgten für Aufregung.

Mittweida. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. So spricht der Volksmund, und so ist es auch mit den vermeintlichen Aufregern. Da wird mitunter heiß diskutiert, mancher Ärger verfliegt. Das Kreiskrankenhaus: Als Dauerbrenner unter den Aufregern in diesem Jahr etablierte sich die finanziell angeschlagene Krankenhausgesellschaft LMK, für die deren Erhalt die mittelsächsischen Kreisräte die Weichen gestellt haben: Das bisher kreiseigene Unternehmen wird teilprivatisiert und künftig unter dem Namen Kreiskrankenhaus Mittweida firmieren. Der Klinikkonzern Sana, der bereits Anteile am Freiberger Krankenhaus hält, steigt ein. Voraussichtlich ab Januar 2017 ist die LMK eine Tochtergesellschaft der Vereinigten Gesundheitseinrichtung Mittelsachsen (VGE). Die prekäre Situation der LMK war im März erneut deutlich geworden, als die LMK einen Notkredit über 500.000 Euro erhalten hatte, um den Betrieb zu sichern. Danach erschien den Verantwortlichen um Landrat Matthias Damm (CDU) die Suche nach einem Investor alternativlos. Der Beschluss zur Teilprivatisierung galt nicht als unumstritten. Die Linke-Fraktion warnte vor möglichen negativen Folgen für die Patienten. Eine vom Rochlitzer Oberbürgermeister Frank Dehne (parteilos) geforderte Untersuchung der Vorgänge, die zur finanziell angespannten Situation der LMK geführt haben, lehnte der Landrat ab. Kritik erntete auch der LMK-Geschäftsführer Jens Irmer, der Anfang Dezember auf eigenen Wunsch den Posten verlassen hatte. Während ihm Damm für die Leistungen dankte, warf ihm Kreis-Linke-Chef Falk Neubert vor, der gesundheitlichen Versorgung in der Region irreparablen Schaden zugefügt zu haben. Bereits Ende 2015 war der stationäre Betrieb am Rochlitzer Standort, der zur LMK gehört, eingestellt worden. In Frankenberg wurde die leerstehende Krankenhaus-Immobilie an die Stadt verkauft. Für Verunsicherung bei Patienten und Beschäftigten sorgte zum Jahresende die unsichere Perspektive in der Abteilung für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Erst sollte die stationäre Versorgung am Standort Chemnitz eingestellt werden, doch letztlich wurde entscheiden, den stationären Betrieb der Abteilung in Mittweida vorerst einzustellen. Die jungen Patienten werden nun in Chemnitz vollstationär behandelt. (jl) Die Bürgerinitiativen: Der Protest gegen den Ausbau vorhandener und den Bau weiterer Windkraftanlagen auf dem Erlauer Steinberg hat die Anwohner über das Jahr begleitet. 230 Protest-Briefe wurden eingereicht. Die im März gegründete Bürgerinitiative schätzt, dass insgesamt 500 Anwohner aus Erlau, Milkau und Crossen ihren Unmut bekundeten. Eine Reaktion des Regionalverbandes gab es bislang nicht. Erst voraussichtlich im April 2017 könne mit Abwägungsergebnissen gerechnet werden. (vt)

Die Möpse: Man nehme zwei Hunde, eine schöne Frau und einen halbwegs frechen Spruch - fertig ist der Aufreger. Zumindest in Flöha. Im August hatte die Wohnungsgenossenschaft Flöha und Umgebung mit den Möpsen, der Frau und dem Spruch auf einem Großplakat an der Augustusburger Straße geworben. Daraufhin entspann sich eine Debatte darüber, ob das Plakatmotiv anziehend oder anzüglich ist. Daniel Kästner, Vorstand der Wohnungsgenossenschaft, freute sich über die Aufmerksamkeit. Denn was will man mehr erreichen mit Werbung als: Aufmerksamkeit? (mbe)

Die Baustellen: Eine ganz besondere Art der Verkehrserziehung haben sich die Mitarbeiter des Landes- amtes für Straßenbau und Verkehr in diesem Sommer in Freiberg ausgedacht. Damit die Autofahrer nämlich aufmerksam bleiben, wurde täglich eine neue Umleitung eingerichtet. So zumindest fühlte es sich für die Freiberger sowie die Pendler an, die durch die Stadt mussten. Der Höhepunkt war im Oktober erreicht, als die komplette Kreuzung der B 101 mit der B 173 dicht war. Inklusive Stau auf der Umleitungsstrecke und genervten Autofahrern überall. Zu guter Letzt war aber auch diese Aufregung schnell verflogen. Denn mittlerweile sind alle Straßen wieder offen und mit feinem neuen Belag versehen. Und irgendwie kam ja auch in der heißen Phase des Straßenbaus jeder irgendwie von A nach B, auch wenn es mal zwei Minuten länger gedauert hat. (tre)