Musikalischer Start ins Hochschul-Jubiläum in Mittweida

erschienen am 03.05.2017



Mittweida. Stimmungsvoller Auftakt der 150-Jahr-Feier: Mit einem Konzert haben die Sänger des Concordia Concert Choir von der Partnerhochschule aus Edmonton (Kanada) und der Mittweidaer Gruppe Vielstimmig am Mittwochabend in der Stadtkirche den Beginn der Feier zum 150-jährigen Bestehen der Mittweidaer Hochschule bestritten. Die Sänger boten den mehreren hundert Besuchern unter dem Motto "Gesungene Vielfalt - Sounds of Diversity" ein Programm mit kirchlichen Liedern in deutscher und englischer Sprache. Zum Abschluss sollten beide Chöre drei Lieder gemeinsam singen, darunter den Titel "Engel" der Rockband Rammstein. (fpe)

