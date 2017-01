Nach Messerattacke vor Berufsschule: Eltern in Sorge

Die Nachricht zu einer Auseinandersetzung vor der Einrichtung in Döbeln hat auch in Mittweida für Nachfragen bei der Schulleiterin gesorgt. Sie spricht von einem Einzelfall.

Von Jan Leißner

erschienen am 24.01.2017



Mittweida/Döbeln. Noch Tage nach dem Vorfall beschäftigt eine Auseinandersetzung vor dem Berufsschulzentrum (BSZ) in Döbeln offenbar auch Eltern in der Region Mittweida. Zumindest hatten sich laut der Schulleiterin des BSZ Döbeln-Mittweida, Katrin Neumann, besorgte Angehörige von Schülern an sie gewandt, nachdem sie von der Messerattacke erfahren hatten.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Chemnitz hatte am Dienstag voriger Woche ein 45-jähriger Kosovo-Albaner ein Messer gezückt und einen 44-jährigen Türken verletzt.Dem sei ein verbaler Streit im Schulhaus voraus gegangen. Hintergrund waren offenbar Äußerungen der Kinder der Männer in der Schule. Dies teilte Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart mit. Nach der Auseinandersetzung zwischen den Vätern soll noch der Sohn des Geschädigten auf einen der Söhne des Beschuldigten losgegangen sein. Polizisten hätten den Jugendlichen weggezogen.

"Eltern haben sich an uns gewandt, weil sie sich um die Sicherheitslage an der Schule sorgten", erklärte Katrin Neumann. Die Schulleitung habe auf den Vorfall bereits reagiert. Den beteiligten Vätern wurde Hausverbot ausgesprochen. "Was mit den Söhnen passiert, müssen wir verantwortungsvoll abwägen", so die Schulleiterin. Dies sei auch abhängig von den Ermittlungen der Polizei. Schüler, die die Auseinandersetzung beobachtet hatten und darunter litten, seien am Folgetag von der Beratungslehrerin betreut worden. Das Schulhaus könne man aber nicht, wie zum Beispiel bei Grundschulen, während der Unterrichtszeiten abschließen, da den Berufsschülern sowie auch anderen Nutzern wie von der Volkshochschule ein freier Zugang zum Haus gewährleistet werden müsse.

Schulleiterin Neumann geht davon aus, dass andere Schüler oder Lehrer nicht gefährdet sind, da es sich in dem Fall um eine Auseinandersetzung zwischen den Familien handele. "In diesem Ausmaß gab es bisher noch keinen vergleichbaren Vorfall an den Schulteilen des Berufsschulzentrums", räumte die Schulleiterin ein. Nur einer der beiden Väter sei bereits zuvor einmal in der Schule durch aggressives Verhalten gegen seinen eigenen Sohn aufgefallen, sagte sie.

Die Chemnitzer Regionalstelle der Sächsischen Bildungsagentur wurde über den Vorfall in Döbeln informiert. "Nach unserer Einschätzung hat die Schule völlig korrekt, sehr schnell und umsichtig reagiert", sagte Agentursprecher Lutz Steinert. Weitere Maßnahmen seien nicht erforderlich gewesen. Steinert wies in dem Zusammenhang darauf hin,dass "Konflikte wie im vorliegenden Fall natürlich nicht zwangsläufig nur zwischen Flüchtlingsfamilien vorkommen". Ob es sich in dem konkreten Fall um Asylbewerber handelt oder um Schüler mit Migrationshintergrund, blieb gestern noch unklar. Derzeit werden am BSZ Döbeln-Mittweida laut der Schulleiterin insgesamt etwa 100 Schüler unterrichtet, die aus Asylbewerberfamilien stammen beziehungsweise einen Migrationshintergrund haben. Zum Teil handele es sich um minderjährige unbegleitete Flüchtlinge.

Der Vorsitzende des Kreiselternrates, Peter Lorenz, bestätigte gestern, dass sich der Vorfall unter den Jugendlichen der Berufsschulstandorte schnell herum gesprochen habe, "erfahrene und routinierte Eltern verfallen aber jetzt nicht in Panik". Es sei richtig, dass den betreffenden Vätern ein generelles Hausverbot erteilt wurde. "Auch erwarten wir Eltern juristische Konsequenzen mit öffentlicher Bekanntmachung", so Lorenz. Es dürfe nicht zur Normalität verkommen, dass man sich in einem Rechtsstaat "öffentlich duelliert, schon gar nicht vor Kindern oder Jugendlichen". Laut Staatsanwaltschaft wurde in dem Fall kein Haftbefehl erlassen. (mit döa)