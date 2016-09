Naturwissenschaft am Schwanenteich

In dem Mittweidaer Park werden zwei neue Spielplätze aufgebaut. Dort können Kinder bald selbst Strom erzeugen. Eine Kastanienwippe und ein Buchennest vermitteln zudem Wissen über Bäume. Für die Größeren entsteht ein Platz für spannende Physik-Experimente.

Von Franziska Pester

erschienen am 21.09.2016



Mittweida. Im Park am Mittweidaer Schwanenteich wird bald wieder gebaut. Nachdem im Winterhalbjahr bereits der Teich entschlammt und das Ufer neu gestaltet wurde, lässt die Stadt in dem Areal nun zwei neue Spielplätze anlegen- einen für kleine Kinder und einen für Jugendliche. Die Jungen und Mädchen sollen auf den Klettergerüsten und Rutschen aber nicht nur toben, sondern auf kindgerechte Weise auch etwas über die Natur lernen. Dafür wurden besondere Spielgeräte entwickelt. Spätestens im Frühjahr sollen die beiden Plätze fertig sein.

Laubbäume kennenlernen: Wie sieht ein Eichenblatt aus? Woran erkennt man eine Kastanie? Das erfahren Jungen und Mädchen bald auf dem neuen Kleinkinderspielplatz, der neben der Gaststätte "Schwanenschlösschen" gebaut wird und für Kinder bis maximal 10 Jahre konzipiert ist. Damit die Jungen und Mädchen die einheimischen Laubbäume kennenlernen, werden an den Spielgeräten Blätter aus Gummi montiert. Dadurch sollen die Kinder sich merken, dass jeder Baum anders geformte Blätter hat. Die Spielgeräte sollen nach den jeweiligen Arten benannt werden: So wird es eine Eichenrutsche, ein Buchennest, eine Kastanienwippe und einen Kletterahorn geben. Das geht aus der Projektbeschreibung der Stadt hervor.

Doch nicht nur über Baumarten, die rund um den Schwanenteich wachsen, sollen die Kinder beim Spielen etwas lernen. Ein weiterer Schwerpunkt des Spielplatzes ist laut Stadtverwaltung das Thema Energie. Zum Kennenlernen einfacher physikalischer Grundsätze wird es eine sogenannte Energiebaustelle geben. "Über Seilwinde, Sandkippe, Förderband und Schaufelrad können Materialien transportiert werden. Daneben gibt es einen Rohstofflagerplatz, wo kleinere Holzstämme, Äste und Zweige gesammelt, gestapelt und mit Gummi- Säge und Gummi-Axt bearbeitet werden können", heißt es.

Beim Spielen Strom erzeugen: Dort wo sich der alte, in die Jahre gekommene Spielplatz befindet, lässt die Stadt den neuen Jugendspielplatz bauen. In dem Areal können 10- bis 16-Jährige Geräte nutzen, mit denen unter anderem Strom erzeugt werden kann. "Die ,Drehende Energie' ist eine schräge Drehscheibe, die zum einen sehr deutlich die Fliehkraft spüren lässt und zum anderen mit Hilfe eines Generators Strom erzeugt. Der wird direkt für eine Effektbeleuchtung verbraucht", teilte die Stadtverwaltung mit. Außerdem werde es eine Kletterstrecke geben, bei der die Kinder sich über unterschiedliche Höhen hangeln können.

Auch Erwachsenen soll die Anlage etwas bieten: In den Belag wird ein ökologischer Fußabdruck integriert, der Informationen zu Stadtklima und Nachhaltigkeit liefert.