Naunhof: Milchtank umgekippt

erschienen am 01.11.2016



Naunhof. Ein Milchlaster ist am Dienstag auf der S 34 in Naunhof von der Fahrbahn abgekommen. Der 51-jährige Fahrer hatte Wildtieren ausweichen wollen. Der Hänger des Lasters kippte um. Die Ladung, knapp 20.000 Liter Milch, musste umgepumpt werden. Deshalb blieb die S 34 für ungefähr fünfeinhalb Stunden voll gesperrt. Fahrer trug leichte Verletzungen davon. (fp)