Nervenprobe im Straßenverkehr

Der Straßenbau hat seit gestern die Region im Griff. Autofahrer müssen in Mittweida Umwege fahren, Anwohner ärgern sich über Probleme beim Parken. In Frankenberg sind ab heute zwei Trassen gesperrt.

erschienen am 14.03.2017



Mittweida. Der Frost ist weg, die Bagger kommen: Sperrungen, Umleitungen, mehr Verkehr auf Nebenstraßen sind die Folgen. In Mittweida ist ein Teil des Stadtrings dicht, genauso wie die Ortsdurchfahrt in Sachsenburg. In Frankenberg wird ab heute auf der Badstraße und der Lerchenstraße gebaut.

Mittweidaer verärgert: Seit gestern ist der nördliche Teil des Stadtrings voll gesperrt, weil die Fahrbahn erneuert wird. Mehrere Anwohner, die an der Straße Stellplätze beziehungsweise Einfahrten zu Grundstücken haben, sind verärgert und fragen sich, wo sie ihren Wagen abstellen können. "Die Verantwortlichen sollten sich kümmern, dass die Anwohner Parkplätze zur Verfügung gestellt bekommen beziehungsweise auf ihre Grundstücke können", sagt Evelyn Jogsch. Andere Mittweidaer stimmen ihr - vor allem im Internetnetzwerk Facebook - zu. Bis voraussichtlich Ende Juni bleibt der Stadtring abschnittsweise gesperrt. Noch bis Ende März soll auf dem Stück zwischen Tzschirnerplatz und Busbahnhof gebaut werden. Dann ist der Abschnitt vom Busbahnhof bis zur Kreuzung mit der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße dicht. Zuletzt wird das Stück bis zur Kreuzung Hainichener Straße gebaut.

Die vom Landesamt für Straßenbau und Verkehr mit den Bauarbeiten beauftragte Firma hat am Wochenende Flugblätter in Häusern entlang des gesperrten Abschnitts verteilt. Darin heißt es, dass "alle Fahrzeuge außerhalb des Baubereichs abgestellt werden müssen". Wo geparkt werden kann, steht in dem Flyer nicht. Das Amt erklärte auf Nachfrage, dass der Parkplatz an der Zimmerstraße während der Bauzeit nicht erreichbar ist und verwies auf den kostenpflichtigen Parkplatz am alten Busbahnhof als Ausweich sowie auf Parkmöglichkeiten an anderen Straßen. Die Frage der "Freien Presse", ob und wie Anwohner der Zimmerstraße ihre Grundstücke erreichen, blieb unbeantwortet.

Auch der öffentliche Nahverkehr ist von der Sperrung betroffen. Laut Regiobus, entfällt bis Ende März die Haltestelle Tzschirnerplatz. Weil seit gestern auch die Ortsdurchfahrt im Ortsteil Lauenhain gesperrt ist, weil dort die Sanierung der Kreisstraße fortgesetzt wird, entfallen zudem die Haltestellen Kaufland, Straße des Friedens und Dorfstraße.

Sperrung in Frankenberg verschoben: Trotz Ankündigung des Landesamtes für Straßenbau und Verkehr, dass der erste Bauabschnitt der Badstraße zwischen Max-Kästner-Straße und Winklerstraße beginnt, war gestern Vormittag dort noch kein Baufahrzeug zu sehen. Laut dem Amt sei das Bauunternehmen gestern vertragsgemäß "angerückt", erst ab heute gelte die Sperrerlaubnis. Die Innenstadt ist nach Angaben des städtischen Bauamtes weiterhin vom Bahnhof aus über die Winklerstraße und Humboldtstraße erreichbar. Auch von der Hainichener Straße (B 169) kommen Autofahrer über die August-Bebel-Straße beziehungsweise von der Altenhainer Straße (B 180) über die Sachsenstraße in die Innenstadt. Erster Spatenstich in Kriebstein: Gestern konnten Autofahrer noch aus Richtung Schweikershain auf der Kreisstraße nach Kriebstein fahren. Am Großparkplatz der Talsperre wurde zunächst mit der Verlegung einer Wasserleitung begonnen. Doch für Mittwoch plant der Landkreis den ersten Spatenstich an der Straße, die bis zum Rittergut voll gesperrt wird. Auch Anwohner wie Steffen Mäding sind betroffen. Doch der sah das gestern positiv: "Wir müssen mit Einschränkungen leben, können nur nach Feierabend auf unser Grundstück fahren. Aber ich bin froh, dass die Straße ausgebaut wird." (fpe/ug/jl)

Ihre Meinung ist gefragt: Wie empfinden Sie die aktuelle Verkehrssituation in der Region? Schreiben Sie an "Freie Presse", Rochlitzer Straße 64, 09648 Mittweida oder per E-Mail an red.mittweida@freiepresse.de