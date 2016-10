Neubau am Laserinstitut Hochschule Mittweida eingeweiht

erschienen am 12.10.2016



Mittweida (dpa) - Die international anerkannte Laserforschung an der Hochschule Mittweida (Mittelsachsen) hat ein neues Institut. Es wurde am Mittwoch nach zwei Jahren Bauzeit übergeben. Den exzellenten Wissenschaftlern stehe damit auch eine exzellente Infrastruktur zur Verfügung, sagte Wissenschaftsministerin Eva-Maria Stange (SPD). «Die Hochschule Mittweida forscht auf internationalem Niveau, und das wird damit zukunftsfest gemacht.» Das 21,3 Millionen Euro teure Bauprojekt wurde im Zuge der Exzellenzinitiative mit rund elf Millionen Euro gefördert.

In dem Neubau stehen auf 2900 Quadratmetern Labore und Arbeitsräume für die Ingenieure und die Studenten sowie Büros für Professoren zur Verfügung. In deren Ausstattung flossen nach Ministeriumsangaben weitere 6,6 Millionen Euro. Damit verbessern sich die Bedingungen für die rund 60 Wissenschaftler und Mitarbeiter, die bisher auf mehrere Labore im Stadtgebiet verteilt waren. Sogenannte Reinräume ermöglichen ein ungestörtes Arbeiten an Bauelementen der Optik und Mikroelektronik.