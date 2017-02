Neue Hotel-Pächter mit Ideen für Talsperren-Tourismus

Vor Daniela Panuschka und Dirk Hanicke liegt ein Berg Arbeit. Denn sie wollen das Hotel am Krieb-steinsee in Höfchen wieder zu einem Besuchermagneten entwickeln. Dazu haben sie ein Konzept mit vier Säulen entworfen.

Von Uwe Lemke

erschienen am 27.02.2017



Kriebstein. Die Verhandlungen mit der Gemeinde Kriebstein waren zäh und langwierig. Doch nun sind die Unterschriften unter dem Pachtvertrag. Für die neue Chefin des Höfchener Hotels am Kriebsteinsee, Daniela Panuschka, und ihren Lebenspartner Dirk Hanicke heißt es nun Ärmel hochkrempeln. Das Paar, das auch den "Goldenen Löwen" in Waldheim betreibt, will unbedingt den Zeitverzug von über fünf Monaten aufholen. Denn bis zum 1. April, wenn die Traditionswanderung "Sachsendreier" auch durch Kriebstein führt, sollen die Außenanlagen samt Pavillon hergerichtet sein. Und am Karfreitag, dem 14. April beginnt dann die neue Talsperrensaison.

"Höfchen ist für uns eine gute Ergänzung. Denn hierher kommen viele Familien und Touristen, in Waldheim haben wir vorrangig Geschäftsleute, die bei uns übernachten", meint Daniela Panuschka. Beide Hotels liegen nur wenige Kilometer auseinander. So ließen sich sinnvolle Synergieeffekte erzielen. Doch noch sei viel zu tun im Talsperrenareal. "Unser Konzept beruht auf vier Säulen", erklärt Dirk Hanicke. Die erste Säule sei der Saal "Den wollen wir aufhübschen. Konzerte und Veranstaltungen sollen dort stattfinden." Mit dem Kriebethaler Faschingsclub, der den Saal weiterhin nutzen darf, wolle man eine feste Partnerschaft eingehen.

Die zweite Säule sei das Hotel selbst. 40 bis 45 Zimmer sollen renoviert werden, zudem wollen die Betreiber den Fortbestand des Hauses 2 - also des großen mittleren Gebäudes - für die nächsten fünf Jahre sichern.

Als dritte Säule sei vorgesehen, das Restaurant weiterzuführen. Umfangreiche Baumaßnahmen seien geplant. Das werde eine ganz besondere Herausforderung, weil alles bei laufendem Betrieb passieren soll. Vor allem die Küche müsse dieses Jahr noch erneuert werden. 25 Veranstaltungen haben die neuen Betreiber für 2017 in der Gaststätte bereits geplant. Für die Laufkundschaft werde das Restaurant offiziell ab Mai öffnen. Für die Silvesterveranstaltung 2017 seien die ersten 40 Karten schon verkauft.

Und die vierte Säule schließlich sei der Außenbereich am Wasser mit dem Pavillon. "Der soll umgehend wieder in Betrieb genommen werden", sagt Dirk Hanicke. Gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung werde überlegt, im Außengelände öffentliche Toiletten einzurichten.

Obwohl es zurzeit ziemlich ruhig zugeht im Hotel-Gelände, konnten sich die neuen Betreiber bereits im Januar über die ersten 80 Übernachtungsgäste freuen. "Ab April soll es mit den Übernachtungen dann richtig losgehen", so Daniela Panuschka. Einen Koch haben die beiden bereits eingestellt, weitere neue Mitarbeiter sollen ab März anfangen. "Wir planen mit einem festen Stamm von zehn Personen", so die Hotel-Pächterin. Ein wunder Punkt sei noch die Breitband-Versorgung. "Vielleicht kann man über eine Richtfunkstrecke in Sachen schnelles Internet da etwas aufbauen", überlegt Dirk Hanicke. Ein neues Logo und eine neue Homepage seien in Arbeit, um auch überegional für das Hotel werben zu können. Perspektivisch ist nach und nach ein weiterer Ausbau der vorhandenen Gebäude im Hotel-Areal vorgesehen. Nicht mehr genutzte Häuser könnten entweder ganz oder teilweise abgerissen werden. Mit der Gemeinde wollen die beiden auf jeden Fall eng zusammenarbeiten.

"Es ist wichtig, dass dieses Jahr noch die Straßenbeleuchtung erneuert wird", sagt Kriebsteins Bürgermeisterin Maria Euchler (FWK). Es gelte, gemeinsam ein Beleuchtungskonzept zu entwickeln und die Elektrik zu optimieren. Längerfristiges Ziel der Gemeinde sei es, das Hotel nicht nur zu verpachten, sondern es zu verkaufen.