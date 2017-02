Neue Wohnanlage für Senioren

Gegenüber dem Pflegeheim, das zurzeit an der Hainichener Brauhofstraße gebaut wird, sollen 46 betreute Wohnungen entstehen. Projektentwickler Freiherr Helmut von Hebel plant im zweiten Halbjahr den Baustart.

Von Uwe Lemke

erschienen am 08.02.2017



Hainichen. Noch stehen Container auf dem Gelände neben dem neuen Pflegeheim "Leinenweberhof", das eine polnische Firma im Auftrag des Berliner Unternehmens Recona auf dem ehemaligen Hainichener Molkereigelände für rund zehn Millionen Euro errichtet. Zu diesem Gebäudekomplex an der Brauhofstraße könnte in den nächsten Monaten noch eine weitere Seniorenanlage für betreutes Wohnen hinzukommen. In Regie von Projektentwickler Helmut von Hebel sollen dort 46 Wohnungen einschließlich Physiotherapie sowie Tages- und Langzeitpflegeplätze entstehen.

Knapp sechs Millionen Euro wird der Neubau laut von Hebel kosten, der über Appartements verschiedener Größe verfügen soll. Im Erdgeschoss seien weitere Angebote für Senioren geplant. "Drei Investoren warten auf den Zuschlag. Ende April soll die Entscheidung fallen", sagt von Hebel, der bei diesem Neubauprojekt eng mit Unternehmensberater Klaus Freund aus dem hessischen Burgwald zusammenarbeitet. Klaus Freund betreut auch den Bau des daneben befindlichen Pflegeheims "Leinenweberhof". "Beide Einrichtungen werden sich gut ergänzen", meint Freund, dessen Firma seit über 18 Jahren Familienunternehmen in der Sozialimmobilienbranche berät und eigenen Angaben zufolge an der Projektentwicklung und Finanzierung von rund 1800 stationären Plätzen mitgewirkt habe.

Die gesamte betreute Wohnanlage soll barrierefrei gestaltet werden. Jedes Appartement verfüge nach Angaben der Planer über eine Wohnküche, ein barrierefreies Bad und über einen eigenen Balkon. "Im Untergeschoss sind für jedes Appartement Abstellflächen vorgesehen. Die direkte Innenstadtlage ermöglicht den künftigen Mietern, alle erforderlichen Geschäfte des täglichen Bedarfs wie Einkaufsmöglichkeiten, Apotheken, Arztpraxen und Restaurants fußläufig zu erreichen", so von Hebel. Dem Freiherr gehörte einst das gesamte Areal. Die 15.000 Quadratmeter, auf dem zurzeit der neue Pflegekomplex entsteht, hatte er an Recona verkauft. Das Pflegeheim wird einmal über 88 Einzel-, 12 Doppel- und 6 Partnerzimmer verfüge. Nach der Fertigstellung wird Recona das neue Heim, das 120 älteren Menschen Platz bieten wird, an den Betreiber Casa Reha übergeben. Anfang Oktober vorigen Jahres wurde Richtfest gefeiert. "Wenn alles planmäßig läuft, werden wir den Neubau Ende April übernehmen", sagte gestern Kristina Emrich vom Baumanagement der Casa Reha Unternehmensgruppe auf Anfrage der "Freien Presse". Das Möblieren der Zimmer werde dann nochmals etwa zwei Wochen dauern, bevor die ersten Bewohner einziehen können. Quasi in Sichtweite will von Hebel dann die betreute Wohnanlage errichten lassen. Das sei für den 75-Jährigen noch einmal eine Herausforderung, der er sich stellen wolle.

Bürgermeister Dieter Greysinger (SPD) ist von den Plänen des Freiherrs positiv überrascht. "Ich höre das mit Wohlwollen", sagt er. Der Bürgermeister gibt zu, dass er nach Jahren eigentlich den Glauben verloren hatte, dass auf dem alten Molkereigelände jemals ein Pflegeheim gebaut würde. Es habe zwar etliche Jahre gedauert, aber nun sei es bald fertiggestellt. Deshalb sehe er nun auch dem Bau der betreuten Wohnanlage mit Optimismus entgegen.