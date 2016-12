Neuer Standort für Historische Landkreis-Dokumente

erschienen am 09.12.2016



Ab Januar stehen im neu eingerichteten Archiv des Landkreises Mittelsachsen tausende Dokumente zum Recherchieren bereit. Die historischen Schriftstücke werden nun in einem sanierten Gebäude in Mittweida gelagert, die Bestände aus den bisherigen Archivstandorten in Döbeln und Hainichen wurden zusammengelegt. Der bisherige Standort in Hainichen war in einem baufälligen Mietobjekt untergebracht und auch das Gebäude in Döbeln entsprach nicht den Anforderungen, so Landrat Matthias Damm (CDU).

Zudem wurden einige Dokumente aus dem Archiv in Freiberg nach Mittweida gebracht, um im dortigen Archiv Platz zu schaffen. In Mittweida sind laut Mittelsachsens Landrat Matthias Damm (CDU) nun alle Voraussetzungen für die Aufbewahrung, Bearbeitung und Erschließung der Dokumente erfüllt. In mehreren Bau-Etappen wurde die ehemalige Parteischule in Mittweida, die ab den 1990er Jahren als Veranstaltungsraum und Kinosaal genutzt worden war, für diesen Zweck seit 2009 umgebaut. Insgesamt hat der Umbau des Gebäudes 2,4 Millionen Euro gekostet. "Das Archiv ist eine geschichtliche Forschungsstätte des Landkreises", sagte Damm zum neuen Standort. Es gibt ein großes Magazin, in dem auf zwei Etagen fast 8000 Regalmeter Lagerfläche zur Verfügung stehen. Eingesehen werden können die Akten in einem Leseraum mit mehreren Arbeitsplätzen. (fpe)