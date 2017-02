Neues Fach für IT-Forensiker

Wegen großen Interesses werden Studienplätze im Bachelor "Digitale Forensik" an der Mittweidaer Hochschule dieses Jahr erstmals durch ein Auswahlverfahren vergeben. Gleichzeitig erweitert die Hochschule ihr Studienangebot.

Von Franziska Pester

erschienen am 16.02.2017



Mittweida. Illegaler Waffenhandel, Verbreitung von Kinderpornografie oder Hacker-Angriffe - seit zwei Jahren lernen Studenten der Mittweidaer Hochschule, wie man Kriminellen, die im Internet Straftaten verüben, auf die Spur kommt. Der deutschlandweit einmalige Bachelor-Studiengang "Allgemeine und Digitale Forensik" hat sich laut der Hochschule erfolgreich entwickelt. Absolventen hätten die Chance auf gut bezahlte Jobs bei Firmen und Behörden.

Im Herbst startet der neue Master-Studiengang "Cybercrime/Cybersecurity", der an den Bachelor anschließt. Die Studienplätze für angehende Experten in IT-Sicherheit und Verfolgung von Internetkriminalität sind jedoch rar. "Der Master startet im Oktober mit zunächst 30Studienplätzen", sagt Christian Hummert, Studiendekan für IT-Forensik. Um einen der Plätze zu bekommen, müssen Bewerber an einem Auswahlverfahren teilnehmen. Das Studienprogramm richtet sich zum einen an Frauen und Männer, die den Bachelorabschluss "Allgemeine und Digitale Forensik" oder die Fachrichtung "IT-Sicherheit" innerhalb der Informatik an der Mittweidaer Hochschule erhalten haben. Bewerben können sich laut Studiendekan aber auch Absolventen aus den Fachrichtungen Informatik, Elektrotechnik, Mathematik und der Forensik.

Wer das Masterstudium abschließt, hat laut Hummert Chancen auf einen gut bezahlten Job. "Absolventen werden in der Wirtschaft sehr geschätzt und erzielen dort deutlich höhere Einkommen als Bachelorabsolventen. In der Verwaltung, zum Beispiel bei der Polizei, qualifiziert der Master für den Höheren Dienst", erklärt der Professor.

Dass die digitalen Forensiker begehrte Fachkräfte sind, merkt auch Professor Dirk Labudde, der den Bachelorstudiengang betreut. Viele hätten schon jetzt Kontakt zu möglichen Arbeitgebern. "Die Industrie läuft den Studenten hinterher. Viele haben mehrere Angebote für Praktika", sagt er. Dieses Jahr werden die Studenten, die 2014 den damals neuen Studiengang begonnen haben, fertig. "Wir sind mit rund 90 Studierenden gestartet. 2015 hatten wir etwa 130 und 2016 dann 190."

Ab dem kommenden Wintersemester, das im Oktober startet, müssen Bewerber erstmals auch ein Auswahlverfahren absolvieren, wenn sie den Bachelor "Allgemeine und Digitale Forensik" studieren möchten. "Dabei muss ein Fall mithilfe von logischem Denken und naturwissenschaftlichen Kenntnissen gelöst werden", kündigt Labudde an.

120 Studienplätze gibt es im Bachelor künftig. "Wir begrenzen die Anzahl der Plätze, um die Qualität der Lehre aufrecht erhalten zu können", so Labudde. Dafür habe man in den vergangenen Jahren bei der Forschung und Entwicklung auch Kontakte zum Verfassungsschutz oder den Landeskriminalämtern in Thüringen, Sachsen und Niedersachsen ausgebaut. "Davon profitieren die Studenten, denn es kommen Experten aus der Praxis zu Vorträgen oder Workshops zu uns", sagt Labudde.