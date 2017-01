Neues VHS-Programm: Buntes Design und App fürs Handy

Aus drei mach eins: Statt einzelnen Heften für Mittweida, Döbeln und Freiberg gibt es bei der Volkshochschule nur noch eine Broschüre für den gesamten Landkreis. Buchen kann man die Kurse jetzt auch unterwegs.

Von Franziska Pester

erschienen am 25.01.2017



Mittweida. Der Arabischkurs in Freiberg, das Kochseminar für Südasiatische Küche in Döbeln und die Qigong-Gruppe in Mittweida: An der Volkshochschule Mittelsachsen (VHS) starten im Frühjahr-/Sommersemester mehr als 400 Kurse. Damit so viele Seminare wie möglich stattfinden können und nicht wegen zu geringer Teilnehmerzahl abgesagt werden müssen, stellt die VHS ihr Programm dieses Jahr neu auf und versucht verstärkt, Kunden auf digitalem Weg zu erreichen.

Das Angebot der drei Standorte präsentiert die Einrichtung erstmals in nur einem Heft. Drei Broschüren - je eine für Freiberg, Mittweida und Döbeln - wird es nicht mehr geben. "Wir sind eine Volkshochschule Mittelsachsen und wollen uns auch so präsentieren. Unser Ansinnen ist, auch für besondere Kurse dadurch die Mindestteilnehmerzahl zu erreichen, weil einige vielleicht eine längere Fahrt auf sich nehmen, um den Kurs zu besuchen", erklärt Sprecherin Caroline Lindner. Die Mindestteilnehmerzahl unterscheidet sich je nach Kurs, meist werden acht Personen gebraucht. Damit ein Seminar stattfinden kann, müssen sich laut Lindner etwa zwei Wochen vor Start genug Interessenten angemeldet haben. "Besonders bei außergewöhnlichen Sprachkursen wie Arabisch oder Chinesisch ist das nicht so einfach", sagt Lindner. Denn die würden meist nur aus einem speziellen Grund, etwa wegen des Berufs oder einer Reise, besucht.

2016 fanden 475 Kurse statt, 140 Dozenten unterrichteten rund 4800 Teilnehmer. "Wir haben Kapazität für mehr Kurse, sofern sich genügend Teilnehmer finden", so Lindner. Mit dem neu gestalteten Programmheft wolle man daher mehr Kunden anlocken.

Das Heft hat 96 Seiten und ist farbig gestaltet. Die drei VHS-Standorte sind voneinander abgegrenzt: Die Seiten mit dem Programm in Freiberg haben einen grünen Streifen, die für Mittweida einen orangen und die Döbelner Kurse sind blau markiert. Das Heft liegt seit wenigen Tagen in öffentlichen Einrichtungen zum Mitnehmen bereit. Zudem kann die Broschüre auf der Homepage der VHS digital durchgeblättert werden.

"Erstmals kann man unsere Kurse auch über eine App auf dem Handy buchen", so Caroline Lindner. Diese App wird vom Deutschen Volkshochschulverband bereitgestellt und kann kostenlos heruntergeladen werden. In der App können Interessierte das Programm etlicher Volkshochschulen in ganz Deutschland einsehen. "Man kann sich direkt in der App für Kurse anmelden", so Lindner. Auch dadurch hofft die VHS auf mehr Teilnehmer: "Als wir noch nicht Mitglied der App waren, wurde den Kunden die VHS Chemnitz angezeigt, wenn sie einen unserer Standorte eingegeben haben, weil diese die nächstgelegene war", so die Sprecherin.

In Sachsen gibt es 18 Volkshochschulen, an denen laut dem Sächsischen Volkshochschulverband jährlich 17.000 Kurse angeboten werden. Die Einrichtungen finanzieren sich nahezu zur Hälfte aus Teilnahmegebühren für die Kurse. Hinzu kommen Zuschüsse vom Freistaat sowie von den Landkreisen beziehungsweise den kreisfreien Städten.