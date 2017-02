Obdachlosenheim: Mehr als eine warme Bleibe

Die Einrichtung in Frankenberg bietet nicht nur Unterkünfte für Außenseiter der Gesellschaft, sondern echte Lebenshilfe. Ein 49-jähriger ehemaliger Berufssoldat ist darauf angewiesen.

Von Ute George

erschienen am 09.02.2017



Frankenberg. Die Stadtverwaltung Frankenberg lässt derzeit schrittweise in den Zimmern des Obdachlosenheims an der Altenhainer Straße die Miniküchen austauschen. "Die Geräte sind teilweise defekt und haben einen hohen Stromverbrauch", begründet Stadtsprecherin Anja Sparmann. Immerhin besteht die Einrichtung dort schon seit 15 Jahren. Nach dem Hochwasser 2002, nachdem das alte Heim am Auenweg völlig zerstört war, hatte sich die Stadt für den Neubau an sicherer Stelle entschieden.

Seitdem wohnten bereits 75 Personen hier. Derzeit sind es 11 Bewohner, vor allem Männer, aber auch drei Frauen. Laut Roland Werner, Leiter des Obdachlosenheimes, sind es vor allem Menschen, die aufgrund von Zwangsräumungen ihre Wohnungen verloren. "Ein sehr großer Teil ist nicht mehr in der Lage, selbstständig zu leben", sagt er. Grund sei vor allem der Alkohol. Von 8 bis 21 Uhr gebe es deshalb immer jemanden, der bei alltäglichen Dingen helfe, wie bei der Körperpflege oder der Reinigung des Zimmers, aber auch Ansprechpartner bei Kummer und Sorgen sei. Vier Betreuer kümmern sich im Wechsel um die Obdachlosen, die einen Nutzungsvertrag erhalten und Stromgeld bezahlen. Die Stadt übernimmt Miete, Betriebs- und Bewirtschaftungskosten.

Dem 49-jährigen Martin F. (Name von der Redaktion geändert) stünde ohne diese Hilfe wahrscheinlich ein Leben auf der Straße bevor. Dabei hatte der ehemalige Berufssoldat aus Nordrhein-Westfalen eine sichere Karriere vor sich. Doch die hat der Alkohol zerstört. Im Jahr 2010 kam er nach Frankenberg in die Wettiner Kaserne. "Ich wurde damals auf einen anderen Dienstposten versetzt", erzählt er. Anfangs sei alles ganz normal gelaufen. "Wahrscheinlich aus Einsamkeit habe ich aber immer mehr getrunken", sagt er. Er sei damals schon geschieden gewesen.

Zunächst habe er nur nach Dienst getrunken, später auch während der Dienstzeit. "Natürlich habe ich versucht, das heimlich zu tun, aber die anderen merkten die Veränderung", erzählt er. Vier Langzeittherapien brach er ab. Die fünfte, die über zwölf Wochen ging, schien zunächst erfolgreich zu sein. Ein Jahr lang habe er es geschafft, dem Alkohol abzuschwören und kam nach Annaberg in ein Betreutes Wohnen für trockene Alkoholiker. Doch dann sei er rückfällig geworden und musste die Einrichtung verlassen. "Es gab dort einen Betrieb, in dem man arbeiten konnte, das ging auch die erste Zeit gut", erzählt er. Doch wiederum fand er keinen Anschluss, habe sich allein gefühlt. "Ich saß in meinem Zimmer, schaute fern und überlegte, wie ich an Alkohol komme, ohne dass es jemand merkt", berichtet Martin F.

"Nach seinem Rausschmiss in Annaberg rief er hier an, wusste nicht wohin", erinnert sich Roland Werner. 2014 bezog Martin F. ein kleines Zimmer im Frankenberger Obdachlosenheim. Es ist aufgeräumt, Urkunden schmücken die Wand - unter anderem das Ehrenkreuz der Bundeswehr in Bronze - und erinnern an bessere Zeiten. Fotos von Martin F. als Schützenkönig, aber auch aus seiner Einsatzzeit im Kosovo hat er liebevoll angeordnet. Zwei alte Tennisschläger erinnern an seinen Lieblingssport. Den kann er mittlerweile nicht mehr ausführen. Durch den Alkohol hat er offene Beine. Zudem müsse er täglich Tabletten gegen Epilepsie nehmen. "Ich bin froh, dass ich hier aufgenommen wurde", sagt er. Dreimal die Woche komme jemand von der Diakonie, um die Beine neu zu verbinden. Und jeden Tag bekommt er seine Tabletten in der richtigen Sortierung zugeteilt. Während die anderen Bewohner Hartz-IV-Empfänger sind, ist Martin F. als Pensionär finanziell etwas besser gestellt. Doch er müsse Schulden abbezahlen. "Ich hatte den Überblick verloren, hab unnütze Dinge bestellt und nicht bezahlt", erzählt er. Auch Mietschulden und Schulden der privaten Krankenversicherung lasten auf ihm. Jetzt teilt ein Betreuer das Geld ein.

Der Alkohol bleibe allerdings sein Begleiter. Nach seinem Trinkverhalten befragt, weicht Martin F. aus. Er könne schon eine Weile ohne Alkohol sein, sagt er und ist auch während des Gespräches mit "Freie Presse" nüchtern. Doch er freue sich jetzt schon darauf, abends seine Tetra-Packung Wein zu trinken. Der eine oder andere Schnaps gehöre dazu. Den darf er allerdings nicht im Heim trinken. "Schnaps ist bei uns verboten", so Roland Werner. "Im Moment fühle ich mich nicht fähig, eine weitere Therapie zu beginnen", gibt Martin F. unumwunden zu.

Dennoch hat er einen großen Wunsch: Sich so zusammenreißen zu können, dass er seine Mutter in Nordrhein-Westfalen besuchen kann. "Sie ist 75, hat eine künstliche Hüfte und kümmert sich ganz allein um das Elternhaus", berichtet er. Er fühle sich schuldig, weil er sie nicht unterstützen könne. Er würde gern zu ihr gehen, aber solange er trinke, lehne das seine Familie ab.