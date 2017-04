Opel kommt von Autobahn ab - drei Verletzte

erschienen am 08.04.2017



Hainichen. Drei Personen sind am Samstagnachmittag bei einem Unfall auf der A 4 in Richtung Dresden verletzt worden. Etwa einen Kilometer nach der Anschlussstelle Hainichen war gegen 16 Uhr ein Fahrer mit seinem Opel nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und landete in Büschen. Wie die Polizei mitteilte, wurden drei der Insassen leicht verletzt. Der Fahrer blieb unverletzt. Durch umherfliegende Fahrzeugteile wurden zwei weitere Autos beschädigt. Ersten Angaben zufolge musste ein Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Dresden zeitweise gesperrt werden. Wie es zum Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt, ebenso wenig die Höhe des entstandenen Schadens. (fp)