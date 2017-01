Optimales Klima für wertvolle Hainichener Zeitdokumente

Nach dem Umzug vom Rathaus an den neuen Standort Turnerstraße hat das Stadtarchiv seit Jahresbeginn nun wieder für Bürger geöffnet. Für Mensch und Material gibt es bessere Bedingungen als zuvor.

Von Uwe Lemke

erschienen am 06.01.2017



Hainichen. Es riecht immer noch nach frischer Farbe im neuen Hainichener Stadtarchiv an der Turnerstraße, das seit Wochenbeginn nun allen Bürgern zur Verfügung steht. Gegenüber dem alten Archiv, das jahrelang über mehrere Etagen im Rathaus verteilt war, gibt es zahlreiche Neuerungen.

Im Gebäude befinden sich vier Magazinräume für die Themenbereiche "Bau und Schulen", "Laufendes aus dem Rathaus", "Sammlungen" wie Zeitungen, Gesetze und Fotos sowie "Historisches". Ebenfalls neu ist, dass die wertvollen Dokumente nun unter optimalen klimatischen Bedingungen bei 18 Grad Celsius und 50 Prozent Luftfeuchtigkeit lagern.

Aber vor allem für die Besucher gebe es etliche Neuerungen, sagt Archiv-Leiterin Angela Brehm. Im Eingangsbereich können die Gäste ihre Jacken und Taschen einschließen. In der Etage darüber gibt es drei Räume, in denen sie in Ruhe recherchieren und Material sichten können. Als Hilfsmittel für die Recherchen steht ein Laptop bereit. "Der kann allerdings erst demnächst genutzt werden, wenn die ganzen Daten aufgespielt sind." Im hinteren Raum stehen Ausstellungsstücke und ein Bücherregal. Dort will Angela Brehm künftig kleine Schauen gestalten - beispielsweise eine Fotoausstellung mit Bildern vom Umzug. Damit sie die gewünschten Dokumente zügig findet, habe sie ihre Vorschläge bereits in die Planung des Gebäudes mit einbringen können. Dadurch wurden Bewegungsmelder, die die Beleuchtung in den Magazinräumen schalten, gleich mit eingebaut.

Von Mitte September bis Ende November sind 700 laufende Meter Aktenordner in die für rund eine Million Euro umgebaute ehemalige Sporthalle umgezogen. Unzählige Kartons mit wertvollen Zeitzeugen hat Angela Brehm in den vergangenen Wochen am neuen Standort ausgepackt und einsortiert. Mit Überstunden und viel Herzblut für ihren Fachbereich ist es ihr gelungen, dass bis jetzt rund 80 Prozent des Archivmaterials einsortiert werden konnten. Denn Ziel war es, pünktlich zum Jahresbeginn zu eröffnen. Fünf bis sechs Besucher hätten das neue Archiv bereits genutzt.

Damit der Umzug und das Einordnen des Materials möglichst reibungslos über die Bühne gehen, habe sie sich bereits im Vorfeld viele Gedanken über die Gestaltung gemacht. Und wenn gerade mal keine Kundschaft da ist, könne Angela Brehm die Zeit nutzen, um die viele Post, die während des vergangenen Umzugs-Vierteljahres einging, aufzuarbeiten. In den nächsten Wochen soll noch das restliche Material in die Magazine einsortiert werden. Dann sind auch die letzten Arbeiten geschafft.

Öffnungszeiten des Hainichener Stadtarchivs: montags und freitags von 9 bis 12 Uhr, dienstags von 9 bis 12 und 13 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 12 und 13 bis 18 Uhr. Die Nutzung des Archivs kostet 5 Euro pro Tag.