Ortsdurchfahrt Sachsenburg frei

erschienen am 15.12.2016



Frankenberg. Die Ortsdurchfahrt Sachsenburg (S 202) wird am Freitag (16. Dezember) gegen 16 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben. Darüber habe das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) die Frankenberger Stadtverwaltung informiert, teilte Pressesprecherin Anja Sparmann mit. Der Busverkehr Regiobus würde ab Samstag wieder die Haltestellen am Ortseingang bedienen. Der Schulbusverkehr soll ab Montag ebenfalls wieder regulär über die S 202 abgewickelt werden. Mit Einrichtung des zweiten Bauabschnittes etwa Mitte März 2017 müsse laut Lasuv die Verkehrsführung in der Ortsdurchfahrt Sachsenburg nochmals geändert werden. Die Behörde wolle hierüber vor Baubeginn rechtzeitig informieren. (ug)