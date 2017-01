Ortsumgehung Mittweida: Bauvorbereitung dauert zehn Jahre

erschienen am 25.01.2017



Mittweida. Obwohl der Freistaat Sachsen auf Grund hohen Verkehrsaufkommens in Mittweida erklärt hat, dass der Bau einer Umgehungsstraße notwendig ist, wird es wohl in absehbarer Zeit keinen Baustart geben. Wie Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) heute im Gespräch mit der "Freien Presse" erklärte, sei bei Beratungen im Landesstraßenbauamt gesagt worden, dass die Vorbereitungen für den Bau einer Ortsumgehung aufwendig und langwierig sein werden. "Es seien sehr viele Planungsschritte notwendig", so Schreiber.

In Mittweida wird seit Jahren der Bau einer Ortsumgehungsstraße gefordert. Existierende Pläne, die vor mehreren Jahren erstellt worden waren, seien nun aber verworfen worden. "Der Trassenverlauf wird völlig neu geplant. Man muss sehen, wo die Straße verlaufen könnte", so Schreiber. Eine Verkehrszählung, die der Freistaat im vergangenen Sommer durchgeführt hatte, ergab laut Schreiber, dass täglich rund 11.000 Fahrzeuge durch die Stadt fahren. (fpe)