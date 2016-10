Parkplatzsuche in Mittweida gerät zur zeitraubenden Odysee

Die Momentaufnahme im "Freie Presse"-Test offenbart einen gefühlten Mangel. Die Stadtverwaltung will dem abhelfen und hat auch schon Ideen. Doch ohne professionelle Analyse wird darüber nicht gesprochen.

Von Jan Leißner

erschienen am 25.10.2016



Mittweida. Montagfrüh, 9 Uhr: Wer jetzt als Pendler einen innenstadtnahen Platz für sein Auto in Mittweida sucht, der nichts kostet und zeitlich unbeschränkt ist, hat schlechte Karten. Der Markt und der Platz des ehemaligen Busbahnhofs scheiden unter den Bedingungen aus, rund um den Campus ist sowieso keine Lücke frei. Auf dem Weg ins Zentrum fällt der befestigte Platz an der Weberstraße ins Auge, aber auch hier steht Auto an Auto der Frühaufsteher. An der Zimmerstraße gibt es einen wilden Platz, doch auch der ist voll. Gleiches Ergebnis am Tzschirnerplatz. Hier und an der Lutherstraße machen Halteverbotsschilder klar: Mehr als ein Dutzend sogenannte Parktaschen sind hier vorerst wegen Bauarbeiten nicht nutzbar. Wer bis hierher nichts gefunden hat, muss zudem einen weiten Weg auf der Umleitung (siehe Grafik) auf sich nehmen, um zur nächsten Such-Runde anzusetzen, 20 Minuten sind da schnell vergangen.

Die durch teilweise Sperrungen von Einfallstraßen noch verschärfte Situation ist im Rathaus durchaus bekannt. Eine Debatte über neue Parkplätze ist für Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU) kein Tabuthema: "Es ist durchaus möglich, dass wir mit den Stadträten über zusätzliche Parkräume, wie zum Beispiel den Neubau von Parkdecks, diskutieren werden."

Doch noch sei unklar, ob diese Debatte noch dieses Jahr in Gang kommt. Denn bevor über neue Parkdecks, deren Standort und Kosten diskutiert werden könne, sollen die Ergebnisse einer Parkraumstudie ausgewertet werden. Erarbeitet wird sie im Auftrag der Stadt derzeit vom Mittweidaer Planungsbüro Uhlig & Wehling. In einer ersten Stufe wird hier laut Geschäftsführer Stefan Wehling eine Bilanz aufgemacht, was an Parkflächen zur Verfügung steht, wie der Bedarf einzuschätzen ist und an welchen Stellen Parkplatzmangel herrscht.