Partystimmung in der Altstadt von Mittweida

erschienen am 19.08.2016



Mittweida. Nur einen kräftigen Schlag benötigte Mittweidas Oberbürgermeister Ralf Schreiber (CDU), dann war der Hahn im Fass, das Freibier floss. Zur offiziellen Eröffnung des Mittweidaer Altstadtfestes war das Zelt auf dem Markt am frühen Freitagabend schon gut gefüllt, das Fanfaren- und Trompetenkorps Zschopautal sorgte für Stimmung. Auch in der Weberstraße und entlang der Rochlitzer Straße war viel los. Zum Auftakt des dreitägigen Stadtfestes gibt es am Freitag Musik bis in die Nacht. Im Festzelt spielt nach der Joe-Cocker-Coverband die Rock- und Popgruppe Mothers Best aus Dresden. Im Bürgerkarree treten die Mittweidaer Musiker der Combo Almost Dead auf und auf der Partybühne in der Frongasse steigt ab 22 Uhr eine Sommernachtsparty.

Zum Altstadtfest hat Mittweida wieder Besuch aus den Partnerstädten bekommen. Darüber hinaus ist die Bundeswehr in Mittweida zu Gast. Denn seit wenigen Wochen ist Mittweida Pate einer Ausbildungs- und Unterstützungskompanie, die in der Frankenberger "Wettiner Kaserne" stationiert ist.

Wegen des Festbetriebes kommt es in Mittweida bis Montagmittag zu Verkehrsbehinderungen. Die Rochlitzer Straße, der Markt, die Weberstraße und abgehende Nebenstraßen sind für Autofahrer voll gesperrt. (fpe)