Per Fingertipp die Burg verteidigen

Burg Kriebstein erweitert ihr Angebot für Kinder: Computerspiele sollen den Besuch der historischen Anlage auch für die Jüngsten zum Erlebnis werden lassen.

Von Franziska Pester

erschienen am 20.02.2017



Kriebstein. Den König anziehen, die Burg Stück für Stück zusammenbauen und dann die Anlage gegen Banditen verteidigen: auf Burg Kriebstein gibt es seit wenigen Tagen zwei Tablet-Computer, an denen Kinder drei kleine Computerspiele ausprobieren können. Während die Erwachsenen sich die Ausstellungsräume anschauen, will die Museumsleitung mit den Spielen Langeweile bei den jüngsten Besuchern vorbeugen.

"Gerade kleine Kinder interessieren sich nicht für alles, was die Erwachsenen sich anschauen möchten. Und es gibt in den einzelnen Räumen viel zu lesen. Auch das ist nichts für Kinder. Mit den Tablets gibt es nun ein Angebot für die Jüngsten, mit dem sie sich beschäftigen können", sagt Museumschefin Gabriele Wippert.

Die drei Spiele sind einfach zu bedienen, die Tablets im Jagdzimmer in der zweiten Etage in kindgerechter Höhe an der Wand montiert. Eine Firma aus Leipzig hat die Spiele im Auftrag der Burg entwickelt. Sie richten sich an Kindergartenkinder und Kinder im Grundschulalter. Durch die Programme sollen sie auf digitalem Weg mit der Burg vertraut gemacht werden. "Wir haben erst mal drei Spiele gestalten lassen, planen aber, das Angebot zu erweitern", so Wippert. Wie viel die Spiele samt Tablets gekostet haben, sagt die Museumschefin nicht. Nur soviel: "Es war nicht ganz billig."

Burg Kriebstein Die Burg hat derzeit Dienstag bis Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Eintritt: Erwachsene 6, ermäßigt 3 Euro. Kinder bis 5 Jahre haben freien Eintritt.