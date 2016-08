Prozessauftakt: Ex-Polizist schlÃ¤gt in schizophrenem Wahn zu

Prozessauftakt: Ex-Polizist schlägt in schizophrenem Wahn zu

Ein Altmittweidaer steht seit gestern wegen mehrfacher Körperverletzung vor dem Chemnitzer Landgericht. Nun hat er sich erstmals zu den Taten geäußert. Er gab an, Stimmen gehört und sich verfolgt gefühlt zu haben.

Von Franziska Pester

erschienen am 30.08.2016



Chemnitz/Mittweida. Brutal, ohne Vorwarnung und ohne ersichtlichen Grund - der Angriff auf einen Busfahrer in Altmittweida auf offener Straße im Januar sorgte für Aufsehen. Seit gestern sitzt ein 32-jähriger ehemaliger Polizist im Chemnitzer Landgericht auf der Anklagebank. Ihm werden der Angriff auf den Busfahrer sowie knapp 30 weitere Straftaten, darunter mehrfache Körperverletzung, vorgeworfen.

Die Staatsanwaltschaft schilderte den Angriff auf den Busfahrer bei der Verlesung der 27 Punkte umfassenden Anklageschrift gestern detailliert: Demnach war der Ex-Kampfsportler, der zuletzt in Altmittweida lebte, mit seinem Wagen auf der Neusorger Straße in Richtung Chemnitzer Straße unterwegs. Vor ihm fuhr ein Bus, der an der Ampelkreuzung nach rechts abbog, um nach Oberlichtenau zu fahren. Der Angeklagte soll den Bus daraufhin überholt und schließlich zum Anhalten gezwungen haben. Als der Busfahrer ausstieg, sei der Angeklagte sofort auf ihn zugegangen und habe ihn mehrfach mit den Fäusten ins Gesicht geschlagen. Als der Mann am Boden lag, habe der 32-Jährige auf ihn eingetreten. Ein anderer Autofahrer, der die Tat beobachtete, habe angehalten und dem Busfahrer zu Hilfe eilen wollen. Als der Angreifer das bemerkte, habe er auch diesen Mann angegriffen und mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Dann sei er in sein Auto gestiegen und davon gefahren.

Der Angeklagte hatte im Juli 2015 den Polizeidienst auf eigenen Antrag quittiert. Der Angriff auf den Busfahrer ist eine von vielen Straftaten, die er zwischen Herbst 2015 und Frühjahr 2016 verübt haben soll. Bei einigen Taten ging er besonders brutal vor. So soll er im März einem Mann und einer Frau im Park am Mittweidaer Schwanenteich Pfefferspray ins Gesicht gesprüht und anschließend auf den Mann, als der am Boden lag, eingetreten haben. Ein ähnlicher Vorfall hat sich laut Staatsanwaltschaft Anfang April im Kaufland in Frankenberg ereignet. Dort seien zwei Kunden und eine Verkäuferin mit Pfefferspray besprüht worden.

Anfang April kam der ehemalige Polizeiobermeister in Untersuchungshaft. Seit Ende April ist er in einer Klinik untergebracht. Denn auf Grund der vielen Angriffe hat die Staatsanwaltschaft ihn psychiatrisch untersuchen lassen. Ergebnis: Es sei davon auszugehen, dass der 32-Jährige an einer paranoiden-schizophrenen Störung leide und nicht schuldfähig ist.

Der Altmittweidaer beteuerte gestern vor Gericht, dass er seine Taten bereue. "Ich bin geschockt über das, was ich getan haben soll", sagte er. Denn an die meisten Vorfälle könne er sich nicht erinnern. Er erklärte, seit Ende 2014 unter Wahnvorstellungen zu leiden. "Ich habe mich verfolgt gefühlt und Stimmen gehört", sagte er. Bei der Attacke auf den Busfahrer habe er hinter den Buchstaben und Ziffern des Nummernschildes am Bus eine Botschaft gesehen, die ihn verhöhnte. Wenn er auf der Straße oder in einem Geschäft gesehen habe, dass Leute sich unterhalten, habe er geglaubt, dass schlecht über ihn gesprochen wird.

Der Angeklagte erklärte, dass er seit mehreren Monaten mit Medikamenten behandelt wird und sein Zustand sich dadurch aus seiner Sicht verbessert hat. "Von mir geht keine Gefahr mehr aus", sagte er. In vier weiteren Verhandlungstagen wollen die Richter mehrere Dutzend Zeugen hören. Danach soll entschieden werden, wo und wie der 32-Jährige sicher untergebracht wird. Sein Anwalt sagte, dass sein Bruder, der in Mittweida lebt, sich bereit erklärt habe, ihn aufzunehmen, sofern eine ambulante Therapie möglich ist. Eine Entscheidung soll Mitte September getroffen werden.