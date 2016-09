Psychiater: Ex-Polizist nicht schuldfÃ¤hig

Psychiater: Ex-Polizist nicht schuldfähig

erschienen am 07.09.2016



Chemnitz/Mittweida. Der ehemalige Polizist aus Altmittweida, der sich unter anderem wegen mehrfacher schwerer Körperverletzung vor dem Chemnitzer Landgericht verantworten muss, ist nicht schuldfähig. Das hat der psychiatrische Gutachter Jörg Kühne heute erklärt. "Es gibt klare Anhaltspunkte dafür, dass er an einer sehr schweren paranoid-halluzinatorischen Schizophrenie leidet", so der Psychiater. Die Krankheit sei bei dem 32-Jährigen besonders stark und deutlich ausgeprägt. Wie Jörg Kühne berichtete, habe der Ex-Polizist unter krankhaften Wahnvorstellungen gelitten. "Er hat geglaubt, dass seine Kollegen eine Verschwörung gegen ihn planen." Er sei überzeugt gewesen, dass Kollegen und Bekannte durch Hypnose versuchen, ihn zu manipulieren. "Außerdem glaubte er, dass ihm bei einer HNO-Operation ein Chip implantiert wurde, mit dem man ihn beeinflussen kann", sagte Kühne. Daher habe der Altmittweidaer eine Röntgenaufnahme seines Kopfes machen lassen. Darauf sei jedoch kein Implantat zu sehen gewesen. "Das hat er nicht geglaubt. Er war von seinen Gedanken überzeugt", so der Psychiater. Um sich zu schützen habe der Kampfsportler überlegt, wie er sich verteidigen kann. Dabei habe er Gewaltfantasien entwickelt.

Der 32-Jährige wird seit Mitte Mai mit starken, auf die Psyche wirkenden Medikamenten behandelt. Dadurch habe sich sein Zustand verbessert. "Wenn die Behandlung fortgesetzt wird und die Rahmenbedingungen stimmen, ist ein Rückfall ausgeschlossen", sagte Jörg Kühne. Er empfahl dem Gericht, eine lebenslange ärztliche Behandlung sowie eine dauerhafte Betreuung durch eine Aufsichtsperson für den 32-Jährigen anzuordnen. Zudem sei die Kontrolle des Verhaltens durch einen Bewährungshelfer und eine Führungsaufsicht notwendig. Ob der Altmittweidaer in einer Psychiatrie untergebracht wird oder ob er ambulant betreut werden kann, will das Gericht am Montag entscheiden. (fpe)