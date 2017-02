Radweg-Aktivisten schicken 15 Ordner zur Landesdirektion

In das über zehn Jahre währende Streitprojekt Striegistalradweg kommt erneut Bewegung. Die Planunterlagen für den wichtigen Hauptabschnitt liegen nun zur Prüfung in Chemnitz.

Von Uwe Lemke

erschienen am 09.02.2017



Hainichen. Das wollte sich Dieter Greysinger keinesfalls entgehen lassen. Am Montag fuhr er persönlich nach Chemnitz, um diese 15 Aktenordner zu übergeben. Im Namen von Hainichen, Striegistal und Roßwein - der drei Befürworter-Kommunen des Striegistalradweges - hat der Bürgermeister der Gellertstadt in der Landesdirektion die Unterlagen für jenen 11,1 Kilometer langen Streckenabschnitt abgegeben, den die drei Anrainerorte eigenverantwortlich ausbauen wollen. Der Bereich erstreckt sich von Schlegel bis Niederstriegis.

Zum zeitlichen Ablauf gab Direktionssprecherin Mandy Taube gestern keine Prognose ab. Eingereicht worden sei ein "Lese-Exemplar" der Planunterlagen. Nun komme es darauf an, ob weitere Gutachten und Detailplanungen erforderlich sind.

Greysinger geht im günstigsten Fall davon aus, dass das Planverfahren 2018 über die Bühne gehen könnte und setzt "auf den guten Willen der Akteure". Würden die Umweltverbände, wie er sagt, "idealerweise nicht gegen die Planungen klagen" - bislang gab es Gegenwehr, weil Teilstrecken durch Naturschutzgebiete führen - dann könnte laut Greysinger 2019 Baurecht für den gesamten Abschnitt des Radweges bestehen.

Der Hainichener Ortschef setzt daher große Hoffnungen auf den Erörterungstermin am 28. Februar. Dieser sei ein wichtiger Meilenstein, damit vorerst weitere 1,3 Kilometer Radweg gebaut werden können. Denn Befürworter und Gegner, die ihre Stellungnahmen zu den bereits ausgelegten Radwegeplänen für den Abschnitt Crumbach-Kratzmühle abgegeben hatten, werden dann im Rathaus das Vorgehen beraten.

Für Rainer Merkel von der Bürgerinitiative "Pro Striegistalradweg" steht jetzt schon fest, dass er bei diesem wichtigen Anhörungstermin dabei sein wird. "Ich habe den Optimismus nie verloren und mich daran gewöhnen müssen, dass dieses Verfahren sehr lange dauert", sagt er. Mit der Abgabe der Unterlagen in der Landesdirektion habe das Gesamtprojekt nun die richtige Kontur erhalten. Merkel wolle erneut darauf aufmerksam machen, dass der ehemalige Bahndamm, wo einst Züge fuhren und künftig Radfahrer unterwegs sein sollen, nicht zum schützenswerten Flora-Fauna-Habitat-Gebiet (FFH) gehöre. "Sondern nur Flächen links und rechts vom Bahndamm", so Merkel.

Das sieht Tobias Mehnert, Chef des Naturschutzverbandes Sachsen (Nasa) und Striegistalradweg-Kritiker, offenbar anders. Denn wie er schon vor Monaten sagte, gehe er davon aus, dass im FFH-Gebiet ein Radweg nicht genehmigungsfähig sei. Trotz mehrfacher Anfrage war Mehnert gestern nicht zu erreichen.

Bürgermeister Greysinger jedenfalls harrt nun der Dinge, die kommen sollen. "Auf eine Änderung mancher unverständlicher Umweltgesetze in Dresden, Berlin oder Brüssel zu hoffen, bringt uns nicht voran. Ebenso wenig, auf den gesunden Menschenverstand von Umweltverbänden zu setzen, eine Klage gegen den Radwegebau zu unterlassen", meint er. Die Landesdirektion jedenfalls gibt sich neutral. "Das weitere Verfahren hängt maßgeblich vom Inhalt der Einwendungen und Stellungnahmen ab, die im Verfahren abgegeben werden", erklärt Mandy Taube. Diese müssten dann ausgewertet und in die Planunterlagen eingearbeitet werden.