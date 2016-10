RÃ¤ume voller Erinnerungen

Räume voller Erinnerungen

Im Schloss Ringethal herrschte beim Tag der offenen Tür reger Andrang. Ehemalige Schüler und Lehrer wünschten sich beim Gang durch die Zimmer, dass das Herrenhaus nicht länger leer steht. Ideen, wie das Gebäude genutzt werden könnte, gibt es bereits.

Von Franziska Pester

erschienen am 17.10.2016



Ringethal. Den alten Klassenraum hat Bernd Lange sofort wiedererkannt. Obwohl außer der Tafel nichts mehr daran erinnert, dass Generationen von Ringethalern in dem Erdgeschossraum über Lehrbüchern und Heften gesessen haben, kann er sich noch an jedes Detail erinnern. "Die Schüler saßen zu zweit an den Tischen, alle hintereinander. Und an den Wänden waren Regal mit Anschauungsobjekten. Denn das hier war das Biologiezimmer", erzählt Bernd Lange. Bis Mitte der 1970er Jahre hat er als stellvertretender Direktor in der Schule gearbeitet, die früher im Ringethaler Schloss untergebracht war. Gestern war er einer von rund 1000 Besuchern, die bei einem Tag der offenen Tür das denkmalgeschützte Herrenhaus besichtigt haben.

"Das Schloss war ein schöner Ort zum Arbeiten. Besonders haben mir die alten Kachelöfen gefallen. Es ist schade, dass sie ausgebaut wurden, als die Heizung kam", sagt Bernd Lange. Auch das Physikzimmer, das im ersten Obergeschoss eingerichtet war, ist ihm noch gut in Erinnerung. Dort hätten die Schüler zu dritt an den Tischen gesessen. "In der Mitte waren die Experimentiertische mit Wasserhahn und allem was man braucht", erzählt er.

Das Physikzimmer war das Lieblingszimmer von Karin Natzschka, die von 1960 bis 1970 im Ringethaler Schloss zur Schule gegangen ist. "Wir hatten damals jede Stunde in einem anderen Raum", berichtet sie. Dass das Schloss seit Jahren leer steht, findet sie schade.

Das 1742 gebaute massive Steingebäude wurde bis 1996 als Schule genutzt. Seither steht es leer. Mehrfach haben sich bei der Mittweidaer Stadtverwaltung, der das Gebäude gehört, schon Interessenten gemeldet, die das Haus nutzen wollten. Zuletzt sorgte ein Investor für Aufsehen, der in dem Gebäude ein Museum über das 1912 gesunkene Schiff Titanic einrichten wollte. Doch die Pläne zerschlugen sich. Seitdem ist es um das Schloss ruhig geworden. Um es vor dem Verfall zu schützen, hat die Stadt dieses Jahr das Dach neu decken lassen.

"Ich glaube, das Beste wäre es, wenn man im Schloss ein Begegnungszentrum mit Veranstaltungsräumen einrichten würde", sagt Karin Natzschka. Das würde auch der ehemalige Vize-Schuldirektor Bernd Lange gut finden. "Es gibt ja in Ringethal nichts in der Art", sagt er.