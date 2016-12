Raubversuch an Sparkasse Döbeln: Weiteres Opfer gesucht

erschienen am 16.12.2016



Döbeln. Die Polizei sucht nach einer Frau, die am Donnerstag vor einer Sparkasse an der Ritterstraße in Döbeln von einem mutmaßlichen Räuber überfallen worden ist. Wie die Polizei mitteilte, gibt es Zeugenaussagen, wonach ein 37-Jähriger versucht hatte, einer älteren Frau vor dem Eingang des Geldinstituts die Handtasche zu entreißen.

Diese Frau und weitere mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei den Ordnungshütern unter der Telefonnummer 03431 6590 zu melden. Von dem Raubüberfall war noch eine 93-jährige Seniorin betroffen, die sich bei einem Sturz verletzt hatte. Der Verdächtige hatte zuvor Drogen konsumiert. (fp)