Rentner reisen zu Fuß durch Deutschland

erschienen am 16.05.2017



Mittweida. Jetzt könnte das Ehepaar aus Bottrop-Kirchhellen (Nordrhein-Westfalen) auch noch zum Mond fliegen. Zumindest theoretisch, denn die Astronauten-Prüfung haben Gisela und Egon Jendral heute bei Tassilo Römisch in dessen Mittweidaer Raumfahrtmuseum bestanden.

Ganz praktisch haben die beiden fitten Rentner eine für ihr Alter (75 und 79 Jahre) wahrlich abenteuerliche Prüfung noch vor sich: Das Paar will im Herbst am östlichsten Zipfel Deutschlands bei Görlitz ankommen. Dann werden sie in fünf Etappen einmal quer durch Deutschland gereist sein - wohlgemerkt zu Fuß. Gestartet sind die beiden vor zwei Jahren in Selfkant an der deutsch-holländischen Grenze. "Natürlich laufen wir die Strecke nicht in einem Stück durch, pausieren zwischen den einzelnen Etappen", sagte der ehemalige Berufsfeuerwehrmann Jendral. Sie wollen sich auch genug Zeit lassen, um Landschaft und Orte zu entdecken, übernachtet wird in Hotels oder Pensionen. So sollte es auch auf der vierten, rund 190 Kilometer langen Etappe sein, gestartet am 8. Mai in Naumburg an der Saale. "Wir informieren uns vorher über Sehenswürdigkeiten und machen dafür Halt. Es gibt viel Interessantes hier zu entdecken", so der 79-Jährige. So wie eben heute in Mittweida, vorgestern im Wechselburger Kloster, morgen steht in Hainichen die Camera obscura auf dem Programm. Dabei habe das Paar, seit 50 Jahren begeisterte Wanderer, schon viele Zipfel der Welt per pedes erkundet, darunter Südafrika und Australien. Aber jetzt ist Deutschland dran. Nächstes Etappenziel ist Heidenau an der Elbe. Dann geht es mit dem Zug nach Hause, um im September für die letzte Etappe nach Görlitz Kraft zu tanken. (jl)