Rettungsdienst verzichtet auf neue Schutzwesten

Notärzte im Erzgebirge sind mit hieb- und stichfester Bekleidung ausgestattet worden. Der DRK-Kreisverband Döbeln-Hainichen verzichtet bislang darauf. Von brenzligen Situationen berichten aber auch hier Rettungssanitäter.

Von Mike Baldauf und Jan Leißner

erschienen am 12.10.2016



Hainichen/Zschopau. Was paradox klingt, ist im Erzgebirgskreis seit Frühjahr dieses Jahres Realität: Diejenigen, die verletzten Personen helfen sollen, schützen sich dort selbst mit einer speziellen Weste vor Angriffen mit Hieb- und Stichwaffen. Ein halbes Jahr, nachdem seine Rettungswagen mit der Schutzkleidung ausgestattet wurden, hat der Kreisverband Mittleres Erzgebirge des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Bilanz gezogen. Die Rettungskräfte werteten die neue Ausstattung dabei überwiegend als positives Signal. "Die Kollegen sind froh, dass auch einmal etwas für ihre Sicherheit getan wird", sagt Stephan Gundel, Rettungsdienstleiter beim DRK-Kreisverband Mittleres Erzgebirge.

Eine Vorschrift, wann die Schutzwesten anzulegen sind, gibt es nicht. Die Rettungskräfte können freiwillig darüber entscheiden. Die Westen sehen weiß aus, werden unter der Jacke getragen. Gebraucht wurden sie allerdings noch nie.

Über eine Ausstattung der Einsatzfahrzeuge mit den Schutzwesten wie im Erzgebirge ist in der Führung des DRK-Kreisverbandes Döbeln-Hainichen noch nicht entschieden oder diskutiert worden. "Das ist auch eine Entscheidung des Landkreises als Fachaufsicht. Sicher wird man beraten müssen, ob wir ähnlich reagieren sollten", sagte gestern der stellvertretende Verbands-Geschäftsführer Rolf Linke. Er leitet den Rettungsdienst mit 130 Beschäftigten und sechs Rettungswachen. Bisher habe der Verband bereits Schulungen im Sinne eines Deeskalationstrainings angeboten, um auf das wachsende Bedrohungspotenzial gegenüber Rettungskräften zu reagieren. "Wir begegnen Gewaltbereitschaft zwar nicht in der Dimension, wie das in Großstädten der Fall ist. Aber auch im ländlichen Raum haben Verbalattacken bis hin zu Handgreiflichkeiten und körperlicher Bedrohung in letzten Jahren schon zugenommen", so Linke. So laute im Verband die Devise: Einsatzkräfte müssen sich nicht unverhältnismäßig in Gefahrensituationen begeben. Positiv bewertet Linke an der Debatte um die Schutzwesten, dass man somit auch die Öffentlichkeit auf die Situation der Rettungskräfte aufmerksam macht.

Das hält auch Falk Teschner für wichtig. Er ist seit 20 Jahren im Rettungsdienst des Kreisverbandes tätig und hat auch negative Erfahrungen im Einsatz machen müssen. In einer dieser für ihn gefährlichen Situationen sei er zwar nicht mit einem Messer oder eine Schusswaffe bedroht worden. Doch als der Rettungsassistent vor fünf Jahren gerufen wurde, um dem verletzten Opfer einer Schlägerei zu helfen, ging einer der Beteiligten mit Fäusten auf ihn los. Der 1,90-Meter-Mann konnte sich der Schläge erwehren. Dennoch würde sich Teschner nicht nur allein auf seine Fitness verlassen wollen. "Ich fände es gut, wenn unsere Fahrzeuge mit Westen ausgestattet würden, um sie in einer Notsituation auch anzuwenden". sagt der Rettungsassistent, der in seiner beruflichen Praxis bisher aber noch nie akut eine Weste benötigt hätte. Tatsache sei aber, dass es vor Jahren noch als Tabu galt, Rettungskräfte im Einsatz anzugreifen. "Heute handeln vor allem Jugendliche deutlich respektloser", so Teschner. Pöbeleien oder Rangeleien seien nicht selten. Erst recht, wenn sich am Einsatzort größere Gruppen gegenüber stehen. Für die Helfer brenzlige Situationen ergeben sich nach seinen Erfahrungen auch bei Einsätzen in Asylbewerberunterkünften, wenn Rettungskräfte zu Patienten nicht vorgelassen werden oder wenn Alkohol bei den Beteiligten im Spiel ist.

Für Silvio Mattern, Geschäftsführer des DRK-Kreisverbandes Freiberg, ist der Grundsatz der Gefahrenvermeidung ein Argument gegen die Sicherheitsbekleidung. "Wir haben das Thema diskutiert, denn auch bei Einsätzen unserer Rettungskräfte ist es zu brenzligen Situationen gekommen", sagt Mattern. "Es kann immer sein, dass alkoholisierte oder unzurechnungsfähige Menschen angetroffen werden, die zudem bewaffnet sind." In solchen Fällen gelte, den Selbstschutz vorn an zu stellen. (mit tre/gt/uk)