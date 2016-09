Rochlitzer Drogen-Dealerin soll mehrere Jahre ins GefÃ¤ngnis

Rochlitzer Drogen-Dealerin soll mehrere Jahre ins Gefängnis

erschienen am 26.09.2016



Döbeln. Eine 27-jährige Rochlitzerin ist wegen Rauschgifthandels schuldig gesprochen worden. Die bereits mehrfach vorbestrafte Frau muss für insgesamt bis zu vier Jahre und einen Monat ins Gefängnis. Die Döbelner Amtsrichterin Karin Fahlberg sah es als erwiesen an, dass die Angeklagte im großen Stil mit Drogen gedealt hat. "Es kommt selten vor, dass jemand so beratungsresistent ist. Trotz laufender Strafverfolgung und bereits gefällter Urteile haben sie einfach weitergemacht", sagte Fahlberg bei der Urteilsverkündung am Montagmittag. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Ob die Verteidigung Berufung einlegt, ließ der Anwalt noch offen.

Die Richterin folgte damit im Wesentlichen den Forderungen der Chemnitzer Staatsanwaltschaft. Der Strafverteidiger der Angeklagten hatte indes auf Einstellung der Verfahren plädiert. Seine Argumentation: Die Rochlitzerin sei für diese Verfehlungen bereits durch ein Urteil des Chemnitzer Landgerichtes vom April 2014 in einer Berufungsverhandlung zu einem Jahr und elf Monaten Bewährungsstrafe bestraft worden. Eine Doppelbestrafung wäre mit Verweis auf ein Urteil des Bundesgerichtshofes aus dem Jahr 2001 unmöglich, so der Verteidiger. Für Richterin Fahlberg und die Schöffen war jedoch eindeutig, dass es sich um unterschiedliche Delikte handelte. Denn die Angeklagte habe auch 2015 und 2016 systematisch weitergedealt. Bei zwei Wohnungsdurchsuchungen in Rochlitz und der Gemeinde Zettlitz waren unter anderem Crystal, Marihuana, Haschisch, Ecstasy und Kokain sowie insgesamt bis zu 10.000 Euro an Bargeld gefunden worden. Die alleinerziehende Mutter hatte bereits am ersten Verhandlungstag vergangene Woche den Drogenhandel eingeräumt. (Scf)