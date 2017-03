Rossau: Wehr löscht Schornsteinbrand

erschienen am 06.03.2017



Rossau. Zu einem Schornsteinbrand mussten die Rossauer und Hermsdorfer Wehren heute Vormittag an die Hauptstraße in Niederrossau ausrücken. Dort hatte sich im Schornstein abgelagerter Ruß entzündet. Die Hausbewohnerin hatte bereits den Schornsteinfeger benachrichtigt, der den Kamin kehrte. Durch die extreme Hitze im Schornstein wurde die Bürste des Kehrgerätes allerdings so beschädigt, dass die Feuerwehr mit ihrer Technik eingreifen musste, erklärte Gemeindewehrleiter Steve Mucha. Die Glut wurde über die Reinigungsöffnung entfernt und außerhalb des Gebäudes gelöscht. Aufgrund der starken Hitzeentwicklung an einer Zimmerwand, musste auch noch die Feuerwehr Mittweida mit einer Wärmebildkamera anrücken, um eine Ausbreitung des Brandes zu verhindern.

Laut Mucha hat der Einsatz knapp zwei Stunden gedauert. Bereits Sonnabendnacht waren die Rossauer Ortswehren nach Dreiwerden gerufen worden. Der angebliche Brand mit starker Rauchentwicklung stellte sich jedoch als angebranntes Essen heraus, sodass der Einsatz schnell wieder beendet war. (ug)