SV Mühlbach hat die Loipen gespurt

erschienen am 08.01.2017



Mühlbach/Hausdorf . Beste Wintersportbedingen bietet derzeit im Frankenberger Ortsteil Hausdorf das Areal rund um die Skihütte des SV Mühlbach. Fünf Kilometer Loipen sind dort gespurt. Am Sonntag konnte auf der Hausdorfer Höhe wieder der traditionell Familienskilanglauf ausgetragen werden. Mehr als 50 Erwachsene gingen auf die Strecke. "Bereits am Samstag war bei uns richtig was los" berichtet Ralf Ludwig, der Vorsitzende des SV Mühlbach. "Wir hatten am Freitag schon den Spurschlitten im Einsatz. Weil in der Nacht zum Sonntag aber nochmals eine Menge Neuschnee dazukam, mussten wir am Sonntag erneut die Loipen anlegen." Dennoch ist der Verein froh, wieder Wintersport anbieten zu können. Über die aktuellen Bedingungen können sich Langlauffreunde im Internet informieren. (fa)

www.sportverein-muehlbach.de