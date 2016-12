Sachsenburger Paneele setzt sich durch

Die Firma Vaku-Isotherm hat sich neue Geschäftszweige erschlossen. Nächstes Jahr soll deshalb eine Million Euro in neue Anlagen investiert werden.

Von Ute George

erschienen am 27.12.2016



Sachsenburg. Die Sachsenburger Firma Vaku-Isotherm ist bei der Produktion an ihrer Kapazitätsgrenze. Deswegen will der Hersteller von extrem dünnen Dämmstoffen im neuen Jahr etwa eine Million Euro in komplett neue automatische Anlagen investieren. "Damit werden wir unsere Kapazitäten verdoppeln, angefangen von der Rohstoffproduktion, über die Trocknung bis hin zur Verpackung", sagt Geschäftsführer Rainer Baars.

Grund sei der stark wachsende Markt. "Im Baubereich kommen uns die Wärmeschutzverordnungen entgegen", berichtet Baars. Die Sachsenburger Firma stellt einen nur 20 Millimeter dünnen Dämmstoff her, der laut Geschäftsführer die gleichen Dämmeigenschaften wie 200 Millimeter dicke Mineralfaser hat. Pyrogene Kieselsäure, eine Art sehr, sehr feiner Sand, wird dabei mit Fasern anderer Stoffe verpresst. Um die Platten kommt ein Beutel aus dem die Luft gesaugt wird. Das dadurch entstehende Vakuum sorgt für die guten Dämmeigenschaften. VIP (Vakuum-Isolations-Paneel) heißt das fertige Produkt. Etwa 50 Prozent der Kunden sitzen in Deutschland, Vaku-Isotherm beliefert aber auch Norwegen, Schweden, Finnland, Österreich, die Schweiz, Tschechei und Slowakei.

"Kürzlich hatten wir unseren größten Einzelauftrag überhaupt, eine 1500 Quadratmeter große Kühlhalle für einen Discounter in Mecklenburg-Vorpommern", so Baars. Viele Discounter europaweit würden inzwischen die Böden ihrer Tiefkühlhallen mit den VIP ausstatten. Einen 1,5 Millionen-Euro-Auftrag hatte sich das Sachsenburger Unternehmen im vergangenen Jahr an Land gezogen. "Wir haben für einen deutschen Fußbodenbauer VIP hergestellt, die dann im neuen Apple-Campus 2, verbaut wurden", berichtet Baars. Dabei handelt es sich um den künftigen Hauptsitz von Apple in Cupertino (Kalifornien).

Jetzt haben sich die Sachsenburger noch einen neuen Produktionsbereich erschlossen. "Warmwasserboiler dürfen ab September nächsten Jahres nicht mehr mit der schlechtesten Energieeffizienzklasse verkauft werden", berichtet der Geschäftsführer. Vaku-Isotherm habe deshalb ein Verfahren entwickelt, um speziell VIP für die runden Boiler herzustellen. "Das ist für uns ein großer Anwendungsbereich, mit dem wir bereits im vergangenen Jahr begonnen haben", sagt der Chef. Mitte Januar 2017 soll eine weitere neuer Produktion anlaufen. "Wir kooperieren mit einer Nossener Firma bei der Herstellung von Boxen mit unseren Vakuum-Paneelen für die Bereiche Pharmazie und Lebensmittel", berichtet Baars. Der Vorteil: Die Paneele aus Sachsenburg halten laut Baars fünf- bis zehnmal länger die Wärme oder Kälte als herkömmliche Styroporverkleidung. Vor allem für diesen Produktionsbereich sucht das derzeit 55 Mitarbeiter zählende Unternehmen weitere fünf bis zehn neue Arbeitskräfte.

In der Betriebsführung selbst wird es nächstes Jahr einen Wechsel geben. Der 64-jährige Rainer Baars gibt den Staffelstab an seinen Sohn Sebastian weiter. "Damit ist der Standort hier weiter gesichert", erklärt der Senior-Chef. Der 34-jährige Sebastian Baars führt bereits jetzt die Geschäfte im Unternehmen mit. Er hat Medizintechnik studiert und die vergangenen sechs Jahre in einem medizintechnischen Unternehmen in München gearbeitet.

Rainer Baars übergibt seinem Sohn eine erfolgreiche und am Markt gefestigte Firma. "Wir haben dieses Jahr gegenüber 2015 eine Umsatzsteigerung von 20 Prozent. Nächstes Jahr rechnen wir mit einer Steigerung zwischen 15 und 25 Prozent. Ich gehe davon aus, dass sich dieser Trend auch 2018 fortsetzt", erklärte er.