Saisongeschäft an der Talsperre beschert Verband sattes Plus

Trotz der Wetterkapriolen von April bis Juni und dem verregneten Oktober erwartet der Zweckverband einen positiven Jahresabschluss. Die Umsätze sind erneut gestiegen, ebenso die Erlöse der Schifffahrt.

Von Uwe Lemke

erschienen am 15.11.2016



Kriebstein. Still ruht nun wieder der Kriebsteinsee, die Saison 2016 ist vorüber. Auch in den Büchern des Talsperrenzweckverbandes hat sich manche Woge schließlich doch noch geglättet, sodass Geschäftsführer Thomas Caro mehr als zufrieden auf die Zahlen schauen kann. 427.000 Euro Umsatz hat die Schifffahrt bis Ende Oktober in die Kasse gespült - das sind 7,5 Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2015.

Die Schiffsgastronomie legte um 9,5 Prozent zu, die Seebühne gar um 13 Prozent. "Die endgültigen Zahlen liegen zwar noch nicht vor. Aber wir werden dieses Jahr mit einem ordentlichen Betriebsergebnis abschließen", sagt Caro jetzt schon. Im vorigen Jahr hatte der Verband ein Minus von 2500 Euro verbucht, nach einem Plus von 67.000 Euro 2014.

"Hauptgrund für das Minus im Vorjahr waren 68.400 Euro mehr Lohnkosten, bedingt durch das Mindestlohngesetz", erklärt Caro. Gestiegen seien die Personalkosten auch in diesem Jahr - um 9,5 Prozent. 20 Mitarbeiter - 6, die das ganze Jahr über dort tätig sind, und 14 Saisonkräfte - beschäftigt der Zweckverband. Da der Gesamtumsatz zum Stichtag Ende Oktober um sechs Prozent auf 920.000 Euro gesteigert und die Betriebskosten um acht Prozent gesenkt werden konnten, sehe der Talsperrenzweckverband aber einem erfolgreichen Abschluss entgegen. "Und das trotz der Wetterkapriolen in diesem Jahr", so Caro. Gerade in diesen schwierigen Monaten habe sich gezeigt, wie wichtig das Gruppengeschäft für die Schifffahrt und die Seebühne sei. "Hier gilt es, die Wintermonate zu nutzen, um noch mehr Partner zu finden, die 2017 und in den Folgejahren mit ihren Gruppen zu uns kommen", regt Caro an.

Ausgezahlt habe sich zudem, dass im Zweckverband mit einem sogenannten Risiko-Früherkennungssystem monatlich mit einer Checkliste die Kostenentwicklung kontrolliert werde. "Damit dann nicht im Herbst die böse Überraschung kommt", so der Geschäftsführer. Denn auch im zu Ende gehenden Jahr gab es einige, wenn auch kleine Veränderungen.

So wurde ein neuer Schiffsführer eingestellt, der Mitte des Jahres erfolgreich das Patent für die Fährschiffe erworben hat. Ein weiterer Schiffsführer habe sein Patent für die Fährschiffe zum Saisonende auf das der Fahrgastschiffe erweitern können, um auch in diesem Bereich die Bedarfslücke zu schließen.

Auch der Hausmeisterbereich sei personell aufgestockt worden. Schließlich habe der Zweckverband zahlreiche Anlagen, darunter auch die vier Parkplätze, zu pflegen.

Zurzeit wird in der Mehrzweckhalle des Talguts Lauenhain eine neue Heizungsanlage eingebaut. "Damit sollten die ärgerlichen Heizungsausfälle der Vergangenheit angehören und die Sportler und Vereine dann optimale Bedingungen haben", so Caro. In den nächsten Wochen werden an den Motorfähren "Lauenhain" und "Höfchen" die Antriebswellen überarbeitet und alle Schiffe winterfest gemacht. Noch vor dem Saisonstart 2017 soll der Rumpf der Fähre "Lauenhain" konserviert werden. An allen Kosten beteiligen sich auch die Stadt Mittweida, die Gemeinde Kriebstein und der Landkreis als Gesellschafter des Zweckverbandes mit einer jährlichen Umlage von 100.000 Euro.

Im kommenden Jahr sei auch die Einstellung eines neuen Schiffsführers erforderlich, da ein langjähriger Kollege in Ruhestand gehe. Schwierig bleibe nach wie vor die personelle Besetzung in der Schiffsgastronomie. Im Talgut Lauenhain seien 2017 der Neubau eines Spielplatzes und die Sanierung des Veranstaltungssaales geplant - vorbehaltlich der Fördermittel. Auch in Kriebstein, gegenüber dem Kletterwald, soll ein neuer Spielplatz gebaut werden. Unklar sei laut Caro, welche Auswirkungen der für nächstes Jahr geplante Straßenbau auf den Talsperrenbetrieb haben wird. Die gesamte Saison 2017 sei betroffen.